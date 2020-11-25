揮別川普的不確定性！葉倫上任有助於穩定美元動盪

美國總統川普不時放話干預美元，常使外匯市場動盪不安，不過隨著葉倫 (Janet Yellen) 有望成為新任財長，市場認為她將明確表達美元政策的看法，為每日 6.6 兆美元流通的美元市場注入一劑強心針。

Medley Global Advisors 全球總體策略師 Ben Emons 在一份報告中表示，葉倫上任可能會為美元實行更加一致的政策，主因於葉倫擔任聯準會 (Fed) 主席期間，政策帶動美元逐步走強，她的經驗和知識可以為美元帶來更好的環境。

過去美國財政部長一概負責美元政策方向，柯林頓 (Bill Clinton) 到歐巴馬 (Barack Obama) 執政期間都認為強勢的貨幣反映著美國經濟的實力。但川普上任後一改傳統風格，他和內閣官員對外釋出打壓美元的評論且經常推翻說法，甚至時常逾越職權，再加上關注貿易逆差的施政主軸，整體而言，川普政府並不支持強勢美元政策。

前財政部長 Larry Summers 認為，現在該是美國恢復柯林頓時期強勢美元政策的時候，他在上周致函拜登的財政部長推薦信中說：「身為財政部長卻讓美元走貶、或對美元漠不關心是不明智的。」

對於美元，葉倫曾表示，美元走強將加劇美國貿易逆差並抑制經濟成長，而走弱則有助於成長。她還於 2014 年時警告當時聯準會同事對美元發表評論造成的潛在風險，意味著投資人不必擔心葉倫會有任何驚人之語，在外匯市場掀起波瀾。

市場普遍預期，葉倫的任何政策變化都將與華爾街的共識相吻合，即美元將進入長期走弱的階段。渣打銀行外匯策略主管 Steven Barrow 表示，鑑於預期拜登任期內美元將走弱，屆時政府提出的美元政策將具有重大意義。

由於市場預估聯準會將在近年持續維持零利率水準，以及疫苗問世降低對美元的避險需求，市場預估美元將持續走軟，而即將上任的葉倫很可能會持續美元這樣的走勢，主因於美國將擴大政府支出與目前聯準會的低利率政策搭配，以度過疫情衝擊。

不過，市場另一派人不認為葉倫會闡述過多有關美元的看法，而是將焦點放在處理國內經濟上。《美元，不得已的避險天堂》一書作者 Eswar Prasad 表示，葉倫無疑意識到美國復甦的重要性，相較之下，美元政策不是目前的優先任務。