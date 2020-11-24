疫情衝擊美國經濟 分析師：美元恐再下跌4%至5%

自 3 月 23 日美股陷入低點以來，美元指數已下跌了 10%，即使週一 (23 日) 上漲，仍是接近三個月來的低點。美國私人銀行 Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 警告表示，在新冠肺炎 (COVID-19) 病例數持續激增的情況下，美元恐將持續衰弱。

Thin 在接受採訪時表示，近期關注的重點就是疫情的發展，因為疫情的升溫恐將導致美國第四季和第一季部分經濟成長放緩，美元可能會從當前水平再下跌 4% 至 5%。

Thin 從 4 月份開始便看跌美元，他認為新一波疫情和新紓困協議陷入僵局，帶來了更大的風險。兩個月前，他更警告表示美元指數將測試 2018 年 2 月的低點。但是，如果即將上任美國總統的拜登能夠樹立控制疫情的國家戰略，並通過刺激措施，則美元將有望在第一季谷底回升。

儘管 Thin 看跌美元，但是他也表示，美元的弱勢是暫時性周期性的低迷，而不是許多專家所認為的美元結構性下跌。他認為，美元還未跌入那樣的程度當中。Thin 預計，疫苗將會推出，美國最終將會有能控制疫情。美國經濟復甦也能像是表現良好的大中華地區，只是顯然目前暫時遇到了些麻煩。

貝萊德新加坡亞洲信貸主管 Neeraj Seth 先前表示，美元的下跌趨勢可能會因為選舉結果而出現「暫時性的停頓」，但從長遠來看，疲軟的走勢仍將持續更長的時間。「從基本面來看，美元仍然昂貴，但我不認為美元的走勢會因選舉結果而改變發展方向。」Seth 說道。