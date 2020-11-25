【永豐期貨】電子權值股無力 台股開高走低失守5日線

期貨走勢

台指期週三下跌 87 點至 13712 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 26.83 點，電子期逆價差擴至 - 1.92 點，金融期逆價差擴至 - 2.37 點。現貨部分，三大法人賣超 138.37 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 467 口至 7464 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1120 口至 18946 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2699 口至 - 2418 口。

週二美國聯邦總務署通知總統當選人拜登，將正式啟動政權過渡程序，加上市場對疫苗表示樂觀，及前 Fed 主席葉倫有望成為新任財長等利多消息，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.54%，標普 500 上漲 1.61%，那斯達克上漲 1.31%，費半指數上漲 0.53%。台股今天開高走低，高檔獲利了結賣壓湧現，加上電子權值股熄火，終場加權指數下跌 0.49%，收 13738.83 點，收連 2 黑 K，也失守 5 日線。權值股來看，台積電漲多拉回，有逾 1% 的跌幅，收 487 元，週線失守，聯發科也同步走跌，下跌 2.43%，收 724 元，整體電子族群較為疲軟，資金轉移至傳產、汽車、航運類股。短期台股漲多拉回，上方明顯有高檔調節賣壓，指數恐呈震盪整理格局，但整體來看，資金行情依舊，加上台股基本面佳，長期多頭格局未變。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15800 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 降至 1.07。VIX 指數下跌 0.33 至 19.23。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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