【永豐期貨】萬四關卡前賣壓出籠 台股回測5日線

期貨走勢

台指期週二下跌 74 點至 13799 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 8.13 點，電子期逆價差擴至 - 0.84 點，金融期逆價差縮至 - 1.17 點。現貨部分，三大法人賣超 51.31 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 16 口至 6997 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 544 口至 17826 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 10 口至 - 5117 口。

週一阿斯利康宣布新冠疫苗最高有效性可達 90%，加上消息指出拜登已提名前聯準會主席葉倫出任財政部長，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.12%，標普 500 上漲 0.61%，那斯達克上漲 0.22%，費半指數上漲 1.56%。台股今天早盤上漲至 13951 點歷史新高，但隨後獲利了結賣壓湧現，加上台積電、大立光等電子權值股疲軟，指數一度失守 13800 點關卡，終場下跌 0.51%，收 13807.13 點，成交量增加。權值股來看，台積電早盤一度衝上 500 元，盤中紅翻黑，終場下跌 0.9%，收 492 元，失守 5 日線，聯發科震盪整理，小跌 0.13%，收 742 元。台股離「萬四」一步之遙，但上方明顯有高檔調節賣壓，短線恐呈震盪整理格局，但整體來看，資金行情依舊，外資積極回補，加上台股基本面佳，長期多頭格局未變。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15800 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.38 降至 1.23。VIX 指數下跌 0.25 至 19.56。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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