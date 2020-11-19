Panasonic考慮歐洲設電池廠 可能與特斯拉德國超級工廠有關

Panasonic(6752-JP) 昨 (18) 日宣布將與挪威的能源公司 Equinor(EQNR-OL)，以及鋁金屬大廠 Norsk Hydro(NHY-OL) 合作，在歐洲展開電池業務的市場調查。一般認為，Panasonic 檢討在歐洲成立電池工廠的可能性，是為了特斯拉 (TSLA-US) 的電池供應。

特斯拉設在德國柏林的超級工廠 (Gigafactory) 正如火如荼興建當中。先前有知情人士透露，未來該工廠每年的電動車產量可能高達 200 萬輛，是福斯汽車 (VOWG-DE) 沃爾夫斯堡工廠產量的兩倍以上，後者是目前汽車業界最大生產設施之一。

Panasonic 表示，該公司正檢討包含特斯拉在內的電池供應，尚未作出在歐洲設廠的決定。之所以選在這個時間點宣布展開市場調查，是為了更便於調查當地的電力公司及機器廠商。

Panasonic 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

該調查預計 2021 年夏天結束，未來如果決定在歐洲成立電池工廠，也會考慮與前述的兩家挪威企業合作。在投資額的評估以及生產量方面，Panasonic 未出示具體數字。

日本研調機構富士經濟預測，2025 年歐洲將取代中國，成為車用電池最大市場，到了 2030 年，電動車將占歐洲新車銷量的 4 成左右，電池需求龐大。

挪威的能源公司 Equinor 是歐洲大型石油公司，該公司在北海油田開採，近年來積極建設離岸風力發電，企圖轉型為一家大型再生能源企業。

另一家公司 Norsk Hydro 則是發揮他們在鋁金屬精煉技術的優勢，切入電池材料的再生利用市場。

截至目前，南韓 LG 化學 (051915-KR) 與三星 SDI(006400-KR) 已在東歐設廠。中國寧德時代 (CATL) 也正在德國的圖林根興建大型的鋰電池工廠。

Panasonic 設在美國、日本的電池工廠供應特斯拉需求。該公司的車用電池部門上年度營收達 4735 億日圓，特斯拉是最主要客戶。

不過近來 Panasonic 與寧德時代還有 LG 化學展開激烈競爭。特斯拉 2019 年在上海興建的超級工廠電池供應，由寧德時代與 LG 化學取得，Panasonic 也因而中斷相關計畫。