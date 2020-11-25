迎百家電動車爭鳴時代 台廠供應鏈擁技術不缺席

特斯拉股價屢創新高，周二 (24 日) 市值首度飆破 5000 億美元，創下新里程碑，台灣供應鏈也搭上順風車，但在台廠心中，特斯拉地位可能隨時變動、中國市場隱藏地雷呆帳，都是高風險，必須積極開拓新客戶，《今周刊》報導指出，憑藉技術與嚴格品管，下一回合百花齊放的電動車年代，台灣供應鏈絕對不會缺席。

特斯拉將於 12 月 21 日開市前納入標普 500 指數，帶動股價再創一波新高，同時也意味著，吸引粉絲崇拜目光的特斯拉神話即將結束，未來將面臨法人機構現實的市場評價、百年工藝車廠的急起直追，以及仍停留在垃圾債等級的困境試煉。

《今周刊》報導，一位台灣特斯拉供應鏈大廠執行長吐露，近幾年台廠幾乎都搭上順風車，無論訂單占比多寡，股價都跟著特斯拉水漲船高，看似風光，但他們卻亟欲撕掉「特斯拉概念股」的標籤，寧可讓股價回歸基本面。

大廠 CEO 指出，賓士前陣子來信，透露它們正在找電動車機件的供應商，希望為其車款設計打樣；其實接了特斯拉的訂單後，其他品牌的電動車，幾乎每家都會自己找上門。但更早之前，便已要求業務員一定要想辦法開拓其他電動車客戶，獨押在特斯拉身上絕對是高風險的。

從供應商的角度來看，特斯拉以外的電動車品牌，多數是傳統車廠，這些車廠的成本管控相對平穩，但特斯拉是處在快速成長的階段，它們會更重視成本控制，甚至是壓縮供應商，例如最近特斯拉又將推出 Model Y 的平價款，或 Model X 宣布降價，其實這些價格競爭，多數都來自於供應商的成本壓縮，等於說「客人一直在殺價，我的錢不是賺來的，是靠管理省下來的」。

大廠 CEO 進一步指出，過去幾年中國大量補貼新能源公司，太多公司打著電動車的名號，裡面參差不齊，付款條件一喊 8 個月，但市場平均是 60 天，之前就慘痛經驗，被某中國一階供應商拖欠貨款長達一年多，因此，中國訂單占比很低、幾乎不接，不要看現在中國電動車蓬勃發展，事實上，許多台廠都繳了學費。

大廠 CEO 強調，中國市場、特斯拉都是風險，但電動車的發展是確定的，身為供應鏈，只有分散風險一途。

《今周刊》報導指出，從車殼到車體，在燃油車世界裡，台廠原本就是全球主要的汽車供應鏈之一，進入第一回合以特斯拉為主角的電動車時代，台廠仍然挺進，繼續成為主要供應商，緊接著進入第二回合百家爭鳴時期，在技術與品質領先下，無論誰當家，台廠電動車供應鏈截至目前為止，都立於不敗之地。