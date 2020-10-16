LG化學：正與多家汽車製造商 就成立電池合資企業進行談判

據報導，電動車 (EV) 電池製造商 LG 化學執行長 Hak Cheol Shin 在週五 (16 日) 表示，正在與多家汽車製造商進行商談，以組建一家合資企業生產電動車電池。

Hak Cheol Shin 表示，LG 化學已經在與通用汽車 (GM-US) 和吉利汽車討論建立電池合資企業，並希望其他汽車製造商也能加入，不過沒有詳細說明正在與其他哪些汽車商進行對話。「我們已經宣布將與通用汽車和吉利汽車建立合資企業，我們目前也正在與其他幾家汽車製造商進行討論。」Hak Cheol Shin 說道。

LG 化學是美國特斯拉 (TSLA-US) 和通用汽車的電動車電池供應商。LG 化學目前在中國南京設有電池製造工廠，主要為特斯拉上海工廠所生產的 Model 3 供應電池。

Hak Cheol Shin 表示：「我們已經開始為特斯拉供貨，這只是良好夥伴關係的開始，我們希望能擴大合作夥伴關係。我們正在與幾乎所有汽車製造商的進行合作商談，而特斯拉也是其中之一。」不過，他也指出，特斯拉並不是 LG 化學就成立電池合資企業所談判的公司之一。

LG 化學目前在波蘭設有一座工廠，Hak Cheol Shin 也透露，LG 化學也正在歐洲尋找新電池工廠的地點。

在今年 7 月，LG 化學在全球 EV 電池市場的市占率已經從去年的 11% 激增至 25% 以上，超過了中國的寧德時代 (CATL) 和日本的 Panasonic。

南韓 LG 化學表示，隨著電動車潮流持續，該公司計劃在 12 月份將公司旗下電池業務分拆為一家新的公司。新公司將會專注於電池業務，以加強專業技能和市場主導地位，並考慮將分拆後的電池子公司上市，以籌集發展資金，擴大規模，以滿足日益成長的電動車電池需求。