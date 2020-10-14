加速鎳布局？傳寧德時代、LG Chem將投資印尼電池供應鏈計畫

印尼政府表示，已經和全球兩大電動汽車電池供應商寧德時代 (CATL) 和 LG Chem 簽訂協議，兩家公司透露或許將加入印尼電池供應鏈投資計畫，該計畫有望替印尼額外帶進 200 億美元投資。

海事和投資協調部投資協調與礦業副部長 Septian Hario Seto 表示，CATL 和 LG Chem 上個月與印尼礦商安塔姆 (Antam) 分別簽署協議，將自 Antam 取得鎳礦，生產高附加價值電池產品。Seto 表示，這是一項涉及金屬加工開發到電池組裝新產能的投資戰略、是一場技術競賽, 而合作方 LG Chem 和 CATL 是鋰電池領域中的佼佼者。

LG Chem 的發言人表示，儘管該計畫還處於初期階段，但 LG Chem 和 Antam 已經同意後續合資方案，這份協議將有助於他們穩定獲得鎳金屬。CATL 則拒絕回應，僅表示 Antam 正在尋找第三方合作，並研究發展鎳礦下游產業的計畫。

印尼擁有全球將近四分之一的鎳金屬儲量，目前正在尋求利用該優勢、廉價的電價，以及低成本勞工建立國內電池供應鏈，如今，印尼宣布包括 LG Chem 和 CATL 的協議，這些項目將使印尼成為電池材料、電池本身和電動汽車供應鏈的樞紐，投資價值超過 300 億美元。

全球鎳金屬產量分布 (圖: Bloomberg)

包括 Inaum、印尼國營電力公司 (PT Perusahaan Listrik Negara) 在內的印尼企業，將以 Indonesia Battery 控股公司的形式合作，以加入鋰電池產業鏈。Inalum 總裁 Orias Petrus Moedak 週二 (14 日) 表示，Indonesia Battery 將生產鋰離子電池，並與 Antam 和其他企業合作。

彭博社分析師 Allan Ray Restauro 指出，印尼現階段缺乏鋰電池的製造，這使欲發展電動汽車產業更具挑戰性，且印尼在研發支出方面落後於其他鄰國。

Seto 上週在受訪時表示，印尼正透過開發四個高壓酸浸場來提高鎳金屬產量，如果完成環評和廢物管理計畫，明年底將至少有一家工廠可以開始生產鋰電池。