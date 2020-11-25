【胡一帆專欄】中國邁向發展新階段

中國的人口增長速度正進入結構性放緩的階段。聯合國預計，全國人口到 2030 年將達到峰值，而勞動年齡人口 (16-59 歲) 已在 2011 年達到峰值。與此同時，隨著經濟持續進行再平衡，經濟將會進入中速增長時期（增長 4.5%-5.5%）。

隨著人口紅利減少以及經濟增長放緩，中國在未來數十年將需要新的增長動力。為保持經濟持續健康發展，中國政府正將重點轉向高品質增長和可持續發展。由於中國料將很快擺脫中等收入陷阱 (預計人均 GDP 到 2030 年將超過 2 萬美元)，收入的不斷增長將使得民眾日益追求更加優質的生活和環境。

為推動向高品質發展模式的轉變，中國政府積極投資於可持續領域，以加快綠色經濟的發展。中國國家主席習近平最近承諾，中國到 2060 年將實現碳中和，碳排放量到 2030 年將達到峰值。這些雄心勃勃的環保目標很可能在「十四五」規劃 (2021-2025 年) 期間堅定不移地付諸實施。中國加大對綠色能源和配套基礎設施 (包括財政和稅收) 的投資，將對全球經濟產生深遠影響。

除了大力發展綠色經濟以外，中國的國際化環境、社會和治理 (ESG) 投資市場也日趨成熟。固定收益方面，我們認為綠色金融分類標準的統一，以及中國國債納入富時全球國債指數，是主要進展。股票方面，隨著 2021 年在岸和離岸公司的財務資訊披露要求更加嚴格，資料可得性和資料品質將得到提升，資產管理公司的 ESG 策略範圍也將擴大。除了這些有力的促進因素以外，資管公司也在不斷創新，以滿足不斷上升的需求，例如近期推出的 AI 驅動自然語言處理等創新性投資產品結構，提供了市場化資料解決方案，有助於解決 ESG 資訊披露難題，並能促進本地投資市場的一體化。這些使得中國位於全球綠色經濟發展的前沿，預計在未來一年這種勢頭將進一步發展。

能源轉型不斷加快，能效得到提高

中國日益向清潔能源邁進，2019 年煤炭在能源消費中的比重已從十年前的逾 70% 降至 58% 左右，同期可再生能源的比重提高了一倍以上，達到 15%。中國承諾到 2060 年實現碳中和的背景下，能源轉型趨勢料將加快。據瑞銀估計，中國的上述承諾意味著 2021 至 2060 年期間，可再生能源的年新增產能有望從目前的 75 吉瓦 (GW) 增長 2.5 倍，達到 200 吉瓦左右。

此外，中國將在 2021 年推出一個全國性碳排放交易系統 (為全球最大)，這將對中國的電力行業產生重大影響。五大國有發電集團預計將獲得 人民幣 17.5 億的附加補助資金，其餘電廠則可能面臨 15 億的碳成本。

就交通運輸行業而言，碳排放標準不斷收緊或令汽車製造商持續承壓，從而更注重電動汽車的發展。根據「十四五」規劃，電動公車、軌道交通和高鐵的投資增速預計都將高於 GDP 增速，以實現同城和城際交通的碳排放目標。這些投資應有助於分擔鋼鐵等傳統重工業的轉型壓力。智慧城市以及數位化技術的日益推廣，意味著中國持續推進的城鎮化也將為提高資源效率、減少碳排放提供助力。

投資板塊

可再生能源生產商 (太陽能、風電) 將是中國向綠色能源轉型的最大且最顯著的受益者。隨著碳排放標準不斷收緊，我們也看好電動汽車製造商和電池供應鏈。另一方面，中國的碳中和承諾可能對全球原油和煤炭等大宗商品需求前景不利。不過隨著數位化以及電池投資的推進，銅、鎳和鈷等有色金屬需求將得到提振。

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