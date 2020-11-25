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【胡一帆專欄】中國邁向發展新階段

中國的人口增長速度正進入結構性放緩的階段。(圖：AFP)
中國的人口增長速度正進入結構性放緩的階段。(圖：AFP)

中國的人口增長速度正進入結構性放緩的階段。聯合國預計，全國人口到 2030 年將達到峰值，而勞動年齡人口 (16-59 歲) 已在 2011 年達到峰值。與此同時，隨著經濟持續進行再平衡，經濟將會進入中速增長時期（增長 4.5%-5.5%）。

隨著人口紅利減少以及經濟增長放緩，中國在未來數十年將需要新的增長動力。為保持經濟持續健康發展，中國政府正將重點轉向高品質增長和可持續發展。由於中國料將很快擺脫中等收入陷阱 (預計人均 GDP 到 2030 年將超過 2 萬美元)，收入的不斷增長將使得民眾日益追求更加優質的生活和環境。

為推動向高品質發展模式的轉變，中國政府積極投資於可持續領域，以加快綠色經濟的發展。中國國家主席習近平最近承諾，中國到 2060 年將實現碳中和，碳排放量到 2030 年將達到峰值。這些雄心勃勃的環保目標很可能在「十四五」規劃 (2021-2025 年) 期間堅定不移地付諸實施。中國加大對綠色能源和配套基礎設施 (包括財政和稅收) 的投資，將對全球經濟產生深遠影響。

除了大力發展綠色經濟以外，中國的國際化環境、社會和治理 (ESG) 投資市場也日趨成熟。固定收益方面，我們認為綠色金融分類標準的統一，以及中國國債納入富時全球國債指數，是主要進展。股票方面，隨著 2021 年在岸和離岸公司的財務資訊披露要求更加嚴格，資料可得性和資料品質將得到提升，資產管理公司的 ESG 策略範圍也將擴大。除了這些有力的促進因素以外，資管公司也在不斷創新，以滿足不斷上升的需求，例如近期推出的 AI 驅動自然語言處理等創新性投資產品結構，提供了市場化資料解決方案，有助於解決 ESG 資訊披露難題，並能促進本地投資市場的一體化。這些使得中國位於全球綠色經濟發展的前沿，預計在未來一年這種勢頭將進一步發展。

能源轉型不斷加快，能效得到提高

中國日益向清潔能源邁進，2019 年煤炭在能源消費中的比重已從十年前的逾 70% 降至 58% 左右，同期可再生能源的比重提高了一倍以上，達到 15%。中國承諾到 2060 年實現碳中和的背景下，能源轉型趨勢料將加快。據瑞銀估計，中國的上述承諾意味著 2021 至 2060 年期間，可再生能源的年新增產能有望從目前的 75 吉瓦 (GW) 增長 2.5 倍，達到 200 吉瓦左右。

此外，中國將在 2021 年推出一個全國性碳排放交易系統 (為全球最大)，這將對中國的電力行業產生重大影響。五大國有發電集團預計將獲得 人民幣 17.5 億的附加補助資金，其餘電廠則可能面臨 15 億的碳成本。

就交通運輸行業而言，碳排放標準不斷收緊或令汽車製造商持續承壓，從而更注重電動汽車的發展。根據「十四五」規劃，電動公車、軌道交通和高鐵的投資增速預計都將高於 GDP 增速，以實現同城和城際交通的碳排放目標。這些投資應有助於分擔鋼鐵等傳統重工業的轉型壓力。智慧城市以及數位化技術的日益推廣，意味著中國持續推進的城鎮化也將為提高資源效率、減少碳排放提供助力。

投資板塊

可再生能源生產商 (太陽能、風電) 將是中國向綠色能源轉型的最大且最顯著的受益者。隨著碳排放標準不斷收緊，我們也看好電動汽車製造商和電池供應鏈。另一方面，中國的碳中和承諾可能對全球原油和煤炭等大宗商品需求前景不利。不過隨著數位化以及電池投資的推進，銅、鎳和鈷等有色金屬需求將得到提振。

專欄為個人立場，與鉅亨網無關

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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