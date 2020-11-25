【袁志峰專欄】今天推介 - 中國海外發展(688), 上日收市$17.96

今天推介 - 中國海外發展 (688), 上日收市 $17.96

1) 股市前景

有報道引述消息稱，今日發表的《施政報告》其中一項惠港措施是擴大互聯互通，內地資金南下可買賣生科股及第二上市股份。假若屬實，這將對阿里 (9988)、京東(9618) 及網易 (9999) 有利。恒指昨日收市創 8 個月新高，港交所 (388) 急升別具意義，估計大盤短期內有可能向上突破。

今天推介是中國海外發展 (688) — 國企控股的房地產開發商，2019 年合約物業銷售額全國排名前十名，財政穩健，符合 "三道紅線" 新規，今年 9 月底淨負債比率為 40%。今年首 9 個月，經營業務收入為 1183 億元，同比上升 12.1%，經營溢利為 388 億元，同比上升 1.9%。今年首 10 個月，合約物業銷售額按年增 6%。昨日公司授出 2.86 億份股份期權予 1131 名合資格人士，每股認購為 18.724 元。現價對應市盈率 4.2 倍，市賬率 0.63 倍，股息率 5.7%，估值偏低，維持買入建議，目標價 21.5 元，止損價 17.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 144 點，已是全日高位，早段迅速回落，曾倒跌 76 點，尾市做好，收報 26588 點，升 102 點或 0.4%，創 8 個月收市新高。成交額按日跌 9% 至 1378 億元，11 月以來日均成交額 1599 億元。港股通南向資金淨買入 23 億元，11 月以來累積淨買入增至 579 億元。

藍籌股 29 升 18 跌 3 持平。港交所 (388) 及銀河娛樂 (27) 分别升逾 4% 及 3%，是升幅最大藍籌。其次是吉利汽車 (175)、中國移動(941)、新世界發展(17)、新鴻基地產(16) 及港鐵 (66) 皆漲逾 2%。石藥集團 (1093) 公布季度業績後，股價跌逾 3%，是表現最差藍籌。大型中資金融股包括工行 (1398)、建行(939)、中國銀行(3988)、中國人壽(2628) 及中國平安 (2318) 皆跌逾 1%。

恒生科技指數升 0.2%，成份股 15 升 14 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988)、京東(9618) 及網易 (9999) 升 1%-2%。美團 (3690) 及小米 (1810) 跌逾 1%。中興通訊 (763)、華虹半導體(1347) 及 ASM 太平洋 (522) 漲 5%-6%，是升幅最大成份股。恒騰網絡 (136) 跌逾 6%，是表現最差成份股。京東健康招股前夕，線上醫療股阿里健康 (241)、平安好醫生(1833) 及眾安在線 (6060) 皆跌接近 2%。

板塊方面，新能源、有色金屬、航空、晶片、通訊設備、濠賭及本地地產股跑赢大市。協鑫新能源 (451)、保利協鑫能源(3800) 及信義光能 (968) 分別升 13%、9% 及 4%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 升 9% 及 4%。中國 3 大航空股漲 3%-4%。黄金、醫藥及物管股下跌。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 跌 3%-4%。

周二上証指數低開 0.2% 後弱勢震盪，最多曾跌 0.5%，收報 3402.82 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交減至約 8300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1200 億元。滬深股通北向資金淨賣出 1 億元，11 月以來累積淨買入 461 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

標普 / Case-Shiller 公布，美國 9 月 20 大城市樓價指數按年上漲 6.6%，高於預期上升 5.3%。美國聯邦住房金融局 (FHFA) 公布，9 月樓價按月升 1.7%；按年則上漲 9.1%。(信報)

4) 個股訊息

小米集團 (1810) 公布第三季業績，按非國際財務報告準則，經調整淨利潤 41.3 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 18.9%，勝預期。第三季收入 722 億元，按年增長 34.5%。其中智能手機部分收入 476 億元，按年增長 47.5%；智能手機出貨量 4660 萬部，按年增長 45.3%。(信報)

中國人壽 (2628) 公布，與中鐵建資本、恒通達及天津互通擬訂立合夥協議，成立合夥企業，投資於中國基礎設施項目。合夥企業全體合夥人認繳出資總額 280 億元人民幣，其中，中國人壽認繳出資 140 億元人民幣。(信報)

據銷售文件顯示，ESR(1821) 股東 WP OCIM One LLC，以每股 23.5 元至 24 元，配售 1.38 億股，套現 32.4 億至 33.1 億元。每股作價較昨日收市價 25.4 元，折讓 5.5% 至 7.5%。(信報)

https://www.anuesec.com/zh-HK