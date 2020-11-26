【袁志峰專欄】恒指連升4日，板塊輪動持續

今天推介 - 阿里健康 (241), 上日收市 $19.70

1) 股市前景

受美國道指創新高提振，恒指昨日高開並突破 27000 點，隨即引發大量沽盤，收市微升而成交額大增，沽空比率升至偏高的 14.9%，估計月底前再次上試 27000 點的機會不大，但板塊輪動將會持續，低估值周期性股份可跑赢大市，筆者近期推介的長和 (1)、中移動(941)、中國海外發展(688) 及招商局港口 (144) 均屬此列。美團 (3690) 下周一公布季度業績，参考近期市況，大型科技股公布業績後股價走弱是普遍現象。

今天推介是阿里健康 (241) — 2021 財年中期業績轉虧為盈，收入同比增長 74% 至 71.6 億元 (人民幣 · 下同)，經調整後利潤 4.36 億元，毛利率及經調整後淨利潤率同比大幅改善至 26.0% 及 6.1%。京東健康今年上半年收入同比增長 76% 至 87.8 億元，經調整後利潤 3.71 億元，毛利率及經調整後淨利潤率為 25.3% 及 4.2%。阿里健康業績理想，建議買入，目標價 22.8 元，止損價 18.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 232 點後反覆做好，早盤最多升 452 點至 27040 點，創 9 個月新高，其後急速回落抹掉所有漲幅，收報 26669 點，升 81 點或 0.3%。成交額按日升 29% 至 1781 億元，11 月以來日均成交額 1609 億元。港股通南向資金淨買入 7 億元，11 月以來累積淨買入增至 586 億元。

藍籌股 31 升 17 跌 2 持平。滙豐 (5) 及中海油 (883) 分別升逾 6% 及 4%，是升幅最大藍籌。其次是中石化 (386)、中銀香港(2388)、恒生銀行(11) 及恒基地產 (12) 皆漲逾 3%。大型中資金融股包括工行 (1398)、建行(939)、中國銀行(3988) 及中國人壽 (2628) 升約 1%，中國平安 (2318) 升 2%。創科實業 (669) 及吉利汽車 (175) 皆跌逾 4%，是表現最差藍籌。港交所 (388) 跌逾 2%。

恒生科技指數跌 2.3%，成份股 3 升 27 跌，大型科技股全線下跌。小米 (1810) 及美團 (3690) 跌逾 3%，其餘 4 隻最大科技股皆跌逾 1%。平安好醫生 (1833) 跌逾 6%，是表現最差成份股。其次是中芯國際 (981)、微盟集團(2013)、丘钛科技(1478)、中興通訊(763) 及眾安在線 (6060) 皆跌逾 3%。恒騰網絡 (136) 升逾 3%，是表現最好成份股。

板塊方面，本地銀行、石油及內險股跑赢大市。科技、汽車、黄金、醫藥、教育、物管及體育用品股跌幅較大。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 跌 5%-6%。紫金礦業 (2899) 跌 6%。碧桂園服務 (6098) 及雅生活服務 (3319) 跌 5%-6%。世茂服務 (873) 跌 9%。比亞迪股份 (1211) 及廣汽集團 (2238) 跌 4%。中教控股 (839)、宇華教育(6169) 及希望教育 (1765) 跌 3%-4%。

周三上証指數高開低走，單邊下跌，以全日最低位收市，收報 3362.33 點，跌 1.2%。深証成指跌 1.8%，科創 50 指數跌 1.7%。滬深兩市總成交增至約 8600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 300 億元。滬深股通北向資金淨賣出 16 億元，11 月以來累積淨買入 445 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

在港上市未有盈利的生物科技股 (B 股) 和內地科創板股票，在適合特定條件下，將納入「互聯互通」的選股範圍。政府消息人士表示，措施將會盡快在短時間內落實。(信報)

4) 個股訊息

京東健康 (6618) 今日起招股，發行 3.819 億股，招股價 62.8-70.58 元，集資 240-270 億元。一手 50 股，入場費約 3565 元。公司引入 6 名基石投資者，包括新加坡政府投資公司，合共認購約 13.5 億美元股份。(信報)

阿里健康 (241) 發布 2021 財年上半年中期業績公告：自 2020 年 4 月 1 日至 9 月 30 日的半年間，阿里健康實現收入 71.62 億元(人民幣，下同)，毛利 18.6 億元，同比分別增長 74.0% 和 80.3%。 同期實現扭虧為盈，利潤額 2.79 億元，經調整後利潤淨額達到人民幣 4.36 億元，同比增長 286.4%。(Wind)

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