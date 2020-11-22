〈觀察〉中國減排及內需政策頻出台 西進水泥廠迎利多

中國訂下碳中和目標，將提升環境監測和執法監管能力，加上推動第十四個五年計畫 (十四五)，水泥廠主管看好，將有助中國水泥市場供給側改革力道，以及支撐市場需求，台泥、亞泥、信大等西進水泥廠業者也可望因此受惠。

中國政府近日宣布減碳及減排目標，二氧化碳排放將在 2030 年前達到高峰、並將在 2060 年前達到碳中和的目標，實現生產綠色轉型、主要污染物排放總量持續減少。

水泥業者認為，中國在訂下明確降排目標後，將加強環境監測和執法監管能力，以減少污染物排放，而近年中國積極推動水泥供給側改革及錯峰生產的政策，執行較為落實的地區，價格明顯有撐。

而執行率較低的地區如貴州等，價格長期低迷，不過，業者認為，隨著中國政府推動減排，將近一步使得整體供給側改側政策更加全面落實，報價低迷的地區可望迎來翻轉。

根據業者統計，中國水泥廠從 2015 年近 3500 家，到去年不到 2500 家，平均價格也從每公噸不到人民幣 200 元，來到 300 元之上，5 年大漲 5 成，且趨勢仍持續向上。

另外，中國除了在疫情後大力推動內需、新基建帶動水泥需求強勁外，明年也將推動的十四五，重點也強調在持續擴大內需、基礎設施，並發展新型工業化、城鎮化、農村建設行動等，均將帶動水泥需求攀升。

水泥業者看好，在中國政府政策加持下，需求將陸續開出，供給也能有效去化，中國水泥市場榮景可望延續，對於在中國有佈局的台泥、亞泥、信大等，中長期營運加分。