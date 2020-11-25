公勝保經增設5營業中心廣納人才 全台已達23個據點

無畏保險市場面臨的困境及疫情考驗，在台灣深耕近 28 年的公勝保經 (6028-TE)，今 (2020) 年以來，已陸續在台北、台南、高雄新設 5 個業務中心，並廣納人才，全台已達 23 個營業據點。為客戶提供更全方位的服務，最新開幕的公勝保經中山業務中心，更結合公勝保經子公司公勝財富管理顧問公司的財富管理服務。

在壽險業飽受 IFRS17 即將上路衝擊的同時，近年來的保險從業人員的板塊也正悄悄挪移，根據壽險公會的統計，2019 年保經代業務員的年增幅已超越壽險業，其中又以保經業的增幅最大，超過 6%。

公勝保經分析其背後原因，除了隨著網路資訊的發達，消費者越來越容易從網路上獲得保險相關知識，在挑選商品上也變得精明許多，標榜「針對需求客製化」的保經業務員，因具有能同時銷售多家產壽險公司商品的優勢而勝出。這也是為什麼愈來愈多單一保險公司的從業人員，陸續轉往保險經紀人公司服務。

面對 2020 年整體大環境更嚴峻的經營挑戰，保險業的發展已經從量變走向質變，而公勝保經在這一波的挑戰來臨前，早已超前佈署。公勝保經總經理蔡聖威指出，保險業務員走向服務差異化的時代來臨，除了服務的專業度，背後比的更是公司所提供的平台資源，是否能作到「資訊效率化、培訓系統化、商品多元化」的能力，也就是兼具「資訊力、培訓力、商品力」的優勢，以賦予業務員的專業能力與服務價值。

公勝保經進一步指出，因為具備以上三力齊發的優勢，近年來該公司業務人數成長快速，因此北中南的據點也不斷擴展，今年就新設了北三、北五、安平、北高、中山業務中心等 5 個新營業中心，廣納人才；其中最新開幕的中山業務中心更是結合了財富管理服務，以上百名國際認證財務顧問師 (RFC) 服務客戶。

蔡聖威表示，「育才＋留才」將是未來公勝穩坐龍頭地位的勝出關鍵，因此，展望 2021 年，公勝保經將擴大開展全方位的教育訓練計畫，針對從業年資、個銷與組織發展等面向，推出公勝教育學院差異化、系統化的教育訓練學程，深化業務員在「銷售、增員、選材、輔導、激勵、管理」這 6 大領域的本質學能。