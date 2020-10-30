LINE Pay貸款首波攜手4大銀行 保險與富邦合作產險保費

電子支付使用人數已經突破千萬人，LINE Pay 將服務戰線進一步擴大，不只是「支付」，LINE Pay 推出「貸款」及「保險」創新應用，其中，首波貸款服務攜手 4 大銀行，而保險服務則是與富邦產險合作繳保費。

據金管會最新統計，8 月電子支付實質交易額年成長 36.37%，使用人數已突破 1000 萬人，顯示電子支付已成為國人行動支付的新寵兒。

尤其堪稱國民社群軟體的 LINE，國人儘管未使用電子支付幾乎也會使用 LINE，成為不少銀行嫁接金融服務的重要獲客平台之一；而站在 LINE Pay 角度，今年受到新冠肺炎影響，國人的消費行為由實體轉為線上，無論貸款或繳費，愈來愈多人使用線上服務，LINE Pay 看準此趨勢持續提供創新應用，推出「貸款」及「保險」。

LINE Pay「貸款」首波合作上線銀行包括中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及渣打銀行等四家銀行，剛好是 LINE BANK 的四大金融業股東。

中國信託銀行推出快速線上貸款核准，標榜線上申貸、核准到撥款全程最快 3 分鐘; 台北富邦銀行針對 LINE Pay 用戶獨家推出全程線上、快速撥貸、且開辦費 0 元的富邦 J 好貸專案; 聯邦銀行推出卡友專屬、年利率 0.68% 起的貸款專案; 渣打銀行推出最高 350 萬、前 6 期年利率固定 1.845% 之 LINE Pay 用戶專屬大額低利專案。

用戶進入「貸款」專區後，可一次瀏覽所有合作銀行提供的貸款專案，並依據自身需求挑選合適的商品，挑選包括快速線上核准、超低利貸款、卡友貸款、大額信貸等類別商品，選定合適的專案後，即可直接連結到各銀行貸款頁面進行申請，用戶無需再一一前往各銀行分別查詢及比較貸款內容，只要透過 LINE Pay 貸款就能輕鬆選擇符合需求的貸款商品。

「保險」服務部分，富邦產險搶先成為 LINE Pay「保險」專區第一個上架的保險業者，適用險種包含汽機車保險、旅平險、健康傷害險及住宅火險，提供「即查即繳」及「掃描付款」兩種繳費方式。富邦產險說明，「即查即繳」主要服務投保強制險的機車族群，輸入簡易資料後即可查詢即將續保的強制險保單，提高機車險的續保率；「掃描付款」則是提供給所有持有繳款單的保戶，可透過 LINE Pay 的條碼讀取器掃描 QR Code 的方式，選擇 LINE Pay Money 帳戶付款，即可完成繳費。

LINE Pay 表示，未來將持續與更多金融業者合作以提供用戶多元貸款專案及各種保險服務，同時也將積極深化與金融業者合作開發創新服務，擴增行動支付應用場景，滿足用戶生活中的各種需求。