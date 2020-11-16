台灣人平均一年花逾15萬元買保險 掌握「保單整理術」五要點

台灣人愛買保險的程度眾所皆知，根據保發中心最新統計指出，去 (2019) 年台灣平均每人年花新台幣逾 15 萬元買保險，但有不少人卻連自身保單內容都一知半解，不但買過就忘、缺乏定期檢視保單的習慣，且面對市面上百百種保單，如何挑選也成為保戶們的一大難題。新光人壽表示，保險是一輩子的事，應定期進行保單健檢，建議可掌握五大「保單整理術」要點，避免因個人疏忽讓風險缺口擴大。

據保發中心最新統計指出，去 (2019) 年台灣平均每人年花新台幣逾 15 萬元買保險，每人平均有 2.56 張壽險與年金險保單，保險滲透度亦高達 19.29%。儘管許多國人手中擁有多張保單，但卻缺乏整理保單的知識，新光人壽建議可以從五大面向著手進行保單整理。

一、已有一年未做保單健檢者

醫療救援有黃金時間，如果保戶與所屬壽險顧問能先進行保單健檢，釐清保險保障的範圍，事發後只需聯繫壽險顧問做確認，不必再花時間重新整理，便可更即時且放心地接受治療。

二、收入有變動者

收入變動關係生活品質，若保戶本身為家中的主要經濟支柱，應請壽險顧問協助審視財務狀況，並確保舊有的保單與欲規劃的新保單足夠支應階段生活需求。

三、轉換職場者

換工作代表職業風險可能有變化，如需時常出差，可考慮規劃有針對特定大眾交通工具意外事故進行身故或失能加倍理賠的保單，處理出差時高度集中的風險。而職業風險與意外險保費呈正相關，記得須主動向保險公司申請變更職業等級，以免損害權益。

四、債務狀況有消長者

房貸、車貸、創業貸款等是一般常見的債務來源，亦是許多家庭的主要支出，如果有貸款，記得為自己規劃完善的保險保障，為貸款買張「保險」，規劃足額的壽險，達成「留愛不留債」的基本目標。

五、家庭成員及人數有變化者

家庭結構改變，代表撫養責任改變，不論是結婚、離婚、生兒育女、長輩或其他成員離世，都須重新計算未來必要開銷、責任與風險的變化，調整保障範圍或保單額度，並主動向保險公司申請進行保單關係人的資料變更作業。

新光人壽建議，若沒有太多閒錢的民眾或者社會新鮮人，可以定期險取代終身險，也可搭配保費低的意外險提高保額。而隨著結婚生子以及工作性質變動，應適時調整保單需求，並讓壽險顧問作保單健診，更可了解自己的保障內容及保險需求。此外，保戶平常就應養成定期檢視保單的好習慣，可將保單做好分類，計算壽險、醫療險、意外險保額，仔細看保障項目，才能讓保險在必要時給予最即時的協助。

此外，投保時除了考量個人需求及預算外，還可以用「輕、重、緩、急」四要點，來思考醫療險投保的順序。新光人壽表示，「輕、重」是指對個人與家庭的經濟影響程度，「緩、急」則是指治療急迫程度。如果疾病或意外突然發生，高額的醫療費用恐對個人與家庭帶來龐大影響，建議可將經濟影響程度較大、較需要緊急治療的風險，先透過保險轉嫁出去，行有餘力再進而補強其餘缺口，建構最完整的醫療保障。