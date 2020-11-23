歐亞集團：RCEP有助於中國鞏固全球供應鏈優勢地位

中國與亞太 14 國在內的「區域全面經濟合作夥伴關係」(RCEP) 本月中正式簽署，有分析師認為，這項全球最大的貿易協定將有助於抵銷由貿易緊張關係和疫情造成的經濟破壞，鞏固中國在全球供應鏈的優勢地位。

諮詢公司歐亞集團 (Eurasia Group) 中國和東北亞地區業務主管 Michael Hirson 表示，RCEP 將逆轉貿易保護主義趨勢，一旦 RCEP 上路，中國與其他成員國將列為同一類別，屆時自中國進口商品的潛在限制將因此被消除。

Hirson 認為，這項變革有助於將中國定錨在區域供應鏈中，抵消貿易緊張局勢和疫情所造成的破壞。

此外，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席中國經濟學家邢自強曾表示，RCEP 可能有助於加速其他貿易協議談判，例如中日韓自由貿易協定，或是中歐雙邊投資條例。

新冠疫情爆發使各家企業重新思考全球供應鏈布局，尋找最具成本效益的選擇。分析師預計，疫情衝擊意味著企業將傾向更接近終端市場生產的選擇，而非依賴龐大的供應鏈。

分析師認為，中國可望從中受益。隨著中國經濟自疫情破壞中復甦，加上其有望在短短幾年內成為全球最大經濟體，代表著全球企業依舊渴望向中國出口產品，甚至在中國設廠生產。

摩根大通資產管理 (Morgan Asset Management) 策略師 Jasslyn Yeo 表示：「思考一下當前在中國具有競爭力的跨國企業，你會發現真正需要改變供應鏈的需求已經減少了，供應鏈轉變主要出現在那些競爭力較弱的企業。」