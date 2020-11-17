〈RCEP簽署〉全球最大自貿區成形 KPMG：有利台商競爭優勢

全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP) 正式簽署，15 個亞太成員國間享有關稅優惠，KPMG 安侯建業稅務投資部 China Practice 執業會計師劉中惠認為，這將有利於大陸台商提升亞太區域內競爭優勢。

劉中惠表示，區域貿易協定可促進該區域整體的貿易，對優勢產業是機會，但對劣勢產業卻是挑戰。企業若能持續技術升級，發展高價值差異化產品，並進行跨國供應鏈重組，即可降低可能的不利影響。

劉中惠認為，在美中貿易戰與科技戰環境下，RCEP 簽訂呼應中國十四五的規劃，也就是以內需大循環為主體，內銷、國際市場雙循環相互促進，並突破美國的防堵，達成科技自立自強。

尤其日本為全球第三大經濟體，經貿結構上與中國的互補性強，RCEP 將有助於降低對其貿易成本及促進對外技術合作。

KPMG 安侯建業稅務投資部 China Practice 協理任之恒指出，RCEP 採多邊協議機制，除有關稅優惠外，也整區域間的貿易協定，降低生產成本與進入門檻，而長期布局大陸的台商可搶得先機，降低台灣區域經濟競爭力遭邊緣化的疑慮。

但任之恒也提醒，大陸實行外匯管制，曾有大陸台商出於靈活調度產能考量，將原先大陸公司的出口外銷訂單，貿然調整由其他海外公司製造供貨，造成有收匯、無出口報關情況，導致外匯監管機關的系統中顯示異常，連帶引發相關稅目查核，不可不慎。