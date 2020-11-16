〈財委會質詢〉RCEP簽署我經貿恐遭邊緣化？財長：我與簽署國7成免關稅

「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP) 昨 (15) 日正式簽署，但台灣卻被排除在外，外界憂心我經貿地位恐遭邊緣化，但財政部長蘇建榮認為，我對 RCEP 經濟體出口有 70% 已經免關稅，而簽署 RCEP 後關稅減讓從 90% 提高至 92%，僅 2% 個百分點，研判對我影響不大。

包括中國、日韓紐澳等亞太 15 國歷經 8 年磋商後終於在昨天簽署 RCEP，關稅廢除率高達 9 成以上，但以經貿為主的台灣卻遭排除在外，外界憂心我在亞太地區的經貿地位恐遭邊緣化。

立法院財委會今 (15) 日邀請財政部就「美國總統大選後，對於推動台美基礎建設融資及市場建立合作架構有無影響」進行專題報告，包括國民黨立委曾銘宗、林德福等都提及對 RCEP 議題的關切。

蘇建榮答詢時指出，根據經濟部說明，RCEP 簽署後對我的鋼鐵、機械、塑化、紡織等傳產影響較大，但我對 RCEP 經濟體中有 7 成國家免關稅，而這些國家先前就已簽署 FTA，換言之，簽署 RCEP 後關稅減讓將從現有的 90% 提升至 92%，僅 2 個百分點，對我影響不大。

另外，立委也關切，美國大選後預期將由民主黨拜登入主白宮，美國政黨論替是否影響我先前與美簽署的合作架構？

蘇建榮對此表示，美國是成熟的民主國家，政策與制度都有其延續性，不會因為誰執政而改變大方向，且台灣是美國重要盟友，台灣的 ICT 產業在國際產業鏈中占有重要地位，相信美國會就國家利益進行通盤考量。