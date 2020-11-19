量增價跌 DRAM Q3總產值僅季增2%

TrendForce 旗下半導體研究處調查顯示，第三季在出貨成長與報價下跌相互抵銷下，多數原廠營收表現較上季小幅下滑，僅美光逆勢上揚，第三季 DRAM 總產值 174.6 億美元、季增 2%。

DRAM 廠第三季受惠華為在 9 月 15 日禁令生效前大幅拉貨挹注，各家廠商出貨表現均優於原先預期，但 DRAM 報價受伺服器業者庫存水位偏高影響，第三季伺服器 DRAM 採購力道薄弱，導致整體 DRAM 價格反轉向下。

以營收表現來看，第三季三大原廠皆呈現量增價跌情況。三星及 SK 海力士出貨僅微幅增加，並不足以彌補報價跌幅，營收分別季減 3.1% 與 4.4%。美光在出貨成長約 25% 帶動下，除營收季增 21.9% 以外，第三季市占也提升至 25%。

以獲利表現來看，第三季整體 DRAM 均價皆下滑，獲利表現也有差異。三星營益率維持 41%，成本優化大致彌補報價衰退；SK 海力士由於伺服器 DRAM 比重高，價格跌幅較大，營益率由上季的 35% 下滑至 29%。美光本次財報季區間 (6 至 8 月) 報價跌幅小於韓系廠，加上出貨量大增攤低固定成本，營益率由 21% 逆勢上升至 25%。

不過，TrendForce 指出，第四季受報價持續下滑影響，原廠獲利能力恐將持續面臨壓力，其中美光出貨衰退幅度較大，恐使其獲利下跌程度最劇烈。

台廠方面，南亞科 (2408-TW) 第二季基期偏高，第三季出貨量與均價皆呈現小幅度下滑，營收季減 5.3%，營益率隨報價走跌而下降，由上季的 19.6% 來到 13.5%。華邦 (2344-TW) 受惠華為拉貨挹注，營收季增 11.3%。力積電 PMIC、Driver IC、CIS 在內的邏輯產品需求暢旺，產能持續滿載，壓縮 DRAM 產能，使其 DRAM 營收衰退 7.1%。

展望第四季，除伺服器外的其他產品，包括 PC、mobile 及 graphics DRAM 需求仍維持穩健；但在伺服器端庫存調整下，伺服器 DRAM 拉貨力道較難復甦，並將持續壓抑整體 DRAM 報價，價格仍將呈現量增價跌，產值較無明顯變化。