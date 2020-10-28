IC Insights：受疫情影響 預計今年底DRAM價格將走跌

據市場調研機構 IC Insight 最新發布的報告顯示，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊下，人們的消費模式受到干擾並趨向更謹慎的花費態度，因此今年底恐怕難以再見到通常新手機發布後所帶來的 DRAM 漲價趨勢。

報告中表示，在今年，由於疫情迫使人們迅速轉變了消費模式，線上教育、網路購物和商業活動都出現轉變，DRAM 價格也在運算需求增加的帶動下走高。數據顯示，DRAM 的平均售價 (ASP) 在今年 6 月攀升至 3.70 美元，但隨後在 7 月和 8 月逐漸下跌至 3.51 美元。IC Insights 預期，到今年年底，DRAM 價格將溫和下滑。

儘管 PC 市場對於 DRAM 需求保持穩健，但已不再持續上升，預期到 12 月不會出現明顯的增長。在疫情的影響下，傳統購物季模式可能受到衝擊，消費者對於花費更為謹慎，每年第三、四季 DRAM 需求 (和價格) 因新機推出而大幅增長的情況，在今年可能不會出現。

此外，儘管今年 5G 智慧型手機的總出貨量預計將達到 2 億支，但 IC Insights 認為，這些先進手機的銷售量和需求不足以使 DRAM 供應商措手不及並造成供應短缺。

遊戲主機市場可能是今年年底推動 DRAM 需求增長的領域。Sony 和微軟 (MSFT-US) 都將在 2020 年底之前發布他們的新一代遊戲機。微軟計劃在 11 月 10 日發布 Xbox Series S 和 Series X，Sony 則將在 11 月 12 日發布 PlayStation 5(PS5)。

目前，三大 DRAM 供應商三星、SK 海力士和美光 (MU-US) 都預期在今年第四季和明年第一季 DRAM 的銷售將會趨向疲軟。以美光為例，由於貿易限制，該公司被禁止向華為出售 DRAM。據信，華為在美光的 DRAM 季度銷售額中至少佔 5 億美元。

雖然外界認為美光也可能像英特爾和 AMD 一樣獲得特殊許可，將部分產品出售給華為，但美光今年第四季的 DRAM 銷售恐怕也難以受益太多，因為華為在 9 月禁令發布前大量囤貨，以保持生產線的正常運轉。據悉，華為大約囤積了 6 個月的 DRAM 庫存。