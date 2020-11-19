〈財報〉Nvidia Q3表現優 預告資料中心營收略減 盤後紅翻黑跌2%

Nvidia (NVDA-US) 週三 (18 日) 於美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報和第四季財測皆優於市場預期，然而財務長 Colette Kress 預警，由於 Mellanox 中國訂單減少，資料中心第四季業績將少於第三季，拖累盤後股價轉跌下挫逾 2%。

Nvidia 預測 2021 會計年度第四季 (10 月 26 日起) 營收 48 億美元，優於分析師預期的 44 億美元，資本支出 (CAPEX) 落於 3 億至 3.25 億美元，預估遊戲、專業視覺化、車用業務將較第三季成長；資料中心業績略為下滑。

此外，NVidia 併購安謀 (Arm) 交易預計於 2022 年第一季完成，屆時有望立即提升 non-GAAP 的毛利率和每股盈餘。

週三 (18 日)Nvidia 上漲 0.048%，以每股 537.15 美元作收，公布財報後，Nvidia 盤後股價開高走低，下跌 2.17% 至每股 525.50 美元。

Nvidia 股價日線圖 (圖: Google)

Q3 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 47.26 億美元，年增 57%，優於 FactSet 預期的 44.2 億美元

稀釋後 EPS 報 2.91 美元，年增 63%，高於 FactSet 預期的 2.58 美元

毛利率報 65.5%，較去年同期上升 140 個基點

營業利益報 19.93 億美元，年增 72%

淨利報 18.34 億美元，年增 66%

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 2.12 美元，年增 46%

毛利率報 62.6%

營業利益報 13.98 億美元，年增 51%

淨利報 13.36 億美元，年增 49%

自由現金流報 8.06 億美元

Nvidia 第三季財報表現摘要 (圖: Nvidia IR)

營收以業務拆分：

遊戲報 22.7 億美元，季增 37%，年增 37%，優於 FactSet 預期的 20.6 億美元

資料中心報 19 億美元，季增 8%，年增 162%，優於 FactSet 預期的 18.4 億美元

專業視覺化報 2.36 億美元，年減 27%

車用報 1.25 億美元，年減 23%

公司第三季表現：

Nvidia 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 說：「我們竭盡全力在遊戲、資料中心和整體領域創下創紀錄的營收，新款 GeForce RTX GPU 將使 Nvidia 大幅成長以及伴隨著巨大的需求，RTX 的光線追踪技術也將成為遊戲產業的新標準。」

Nvidia 表示，A100 GPU 持續在 AI 領域快速發展，亞馬遜、甲骨文 (Oracle)、谷歌與微軟等雲端巨擘皆紛紛採用，商用的 NVIDIA DGX SuperPOD 預計將於年底在韓國、英國、印度和瑞典開始部署，Nvidia 也在第三季與軟體商 VMware 以及藥廠葛蘭素史克 (GSK) 合作，擴大產品服務範圍。

此外，Nvidia 在第三季發布可編程 DPU，除了有利於 VMware 的合作案之外，此款基於資料中心打造的處理器，將為資料中心在連線、儲存與安全性三面向帶來突破性的優化。

Nvidia 表示，去年收購的 Mellanox 的第三季佔 Nvidia 總營收約 13%，資料中心業務則佔約 3 成。路透報導，這意味著若 Nvidia 資料中心營收不包含 Mellanox 時，本身資料中心的營收成長可能不如投資人預期。

遊戲業務方面，Nvidia GeForce RTX GPU 30 系列的需求強勁則持續貢獻第三季遊戲營收。

車用方面 Nvidia 則與賓士合作將為其新一代 MBUX AI 駕駛系統提供抬頭顯示器、AI 語音協助以及互動式圖像等功能。Nvidia 也和現代汽車合作，宣布自 2022 年起現代汽車旗下 KIA 與 Genesis 品牌車款將全數搭載 Nvidia DRIVE™ 車用資訊娛樂系統。

2021 會計年度 Q4 財測與展望：

營收 48 億美元，上下浮動 2%，高於分析師預期的 44 億美元

毛利率分別為 62.8%(GAAP) 和 65.5%(Non-GAAP)，上下浮動 50 個基點。

營業支出分別約為 16.4 億美元 (GAAP) 和 11.8 億美元 (Non-GAAP)

資本支出 (CAPEX) 落於 3 億至 3.25 億美元

財務長 Colette Kress 於電話會議中表示，第四季營收與營業費用將穩步增加，遊戲業務方面，受惠於 GeForce RTX GPU 30 系列的持續成長，相較於以往第四季的淡季，預估第四季表現將優於第三季，逐季成長。

資料中心第四季營收將較第三季略為下滑，預估電腦運算產品將會有中間個位數的成長，但將受到 Mellanox 相關產品營收下滑而抵銷，其中部分是因為中國客戶 Mellanox 產品訂單減少。

此外，專業視覺化業務與車用營收將較第三季增加，但尚未能回復自去年同期的水平，預估 OEM 方面則較第三季下滑。