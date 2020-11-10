現代與輝達擴大合作 2022年起車款裝載車聯網系統

南韓現代汽車集團表示，該公司將擴大與美國輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的合作關係，未來該集團所生產的汽車上頭都將配備車聯網 (Connected Car) 系統，盼能強化在汽車未來市場的主導權。

現代汽車集團在 10 日 (週二) 宣布，該公司新一代的車聯網操作系統，採用了輝達「Nvidia Drive」平台，具備強大的運算性能。

另一方面，輝達也在新聞稿中提到，自 2022 年起現代、起亞，以及現代集團的高級車品牌 Genesis 的全系列車款都將全面搭載 Nvidia Drive 車用資訊娛樂 (In-Vehicle Infotainment，IVI) 系統，並將此作為標準配備。未來從入門到高階車款，都將具備豐富的軟體定義人工智慧 (AI) 使用者體驗，並且可以永久升級。

輝達的 AI 演算技術是業界翹楚，在 AI、機器學習 (Machine Learning)，以及圖像處理領域擁有高度的技術能力。該公司所研發出的 Nvidia Drive 平台，可對龐大資料量進行高速處理。

輝達表示「對現代汽車而言，未來車款全面推動搭載高效又節能的 Nvidia Drive 平台，將打造出可持續強化的車用 AI 使用者體驗。Nvidia Drive 包含硬體與軟體堆疊，讓現代、起亞，以及 Genesis 車款所搭載的 IVI 系統皆能提供音訊、影像、導航、連線以及 AI 增強等連網汽車服務。」

現代汽車從 2015 年開始，就持續與輝達合作。Genesis 在今年上市的 SUV 車款 GV80 與 G80 上頭，也都搭載了運用 Nvidia Drive 技術的 IVI 系統。

Genesis 的 GV80 豪華 SUV (圖片：AFP)

未來兩家公司也會持續合作，共同研發的先進數位座艙系統也將於 2021 年底推出。

現代汽車集團在今天宣布旗下全車系都將採用 Nvidia Drive 的消息，也將兩家公司的合作關係提升到另一個高度，這也象徵著現代集團致力於車輛效能整合，有利於車聯網系統在未來支援各種應用及功能。