彭博：華為等多家陸企遊說政府 阻擋輝達收購安謀案

繪圖晶片大廠輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 擬收購安謀 (Arm) 案，遭到中國包括華為在內的科技公司，向中國國家市場監督管理總局表達強烈疑慮，可能因此影響這起規模高達 400 億美元的半導體收購案。

彭博報導，消息人士透露，中國多家具有影響力的科技公司，近來持續遊說中國國家市場監督管理總局，盼能反對這起交易，或對這樁收購案提出限制條件，確保中國企業未來還能取得安謀的技術。

中國企業憂心，這樁收購案一旦成立，輝達可能要求安謀中止與中國客戶的合作。從智慧型手機到超級電腦，安謀的半導體設計與架構能力對全球電子產品來說至關重要，因此中國擔憂此樁收購案，將會成為美國政府在美中貿易戰中的另一個籌碼。

中國是全球最大半導體市場，每年進口約 3000 億美元價值的晶片，因此中國國家市場監督管理總局對輝達收購安謀案，具有審核權，在中國市場對國外進口晶片高度依賴的情況下，中國監管機構將努力讓輝達做出讓步，如讓安謀事業維持獨立運作。

對此，華為、中國國家市場監督管理總局皆未回應。不過，輝達執行長黃仁勳本月曾表示，若向市場解釋這項交易計畫，全球的監管機構就會了解，輝達與安謀是兩家互補的公司，兩家公司的結合有益產業創新，對市場有利。

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