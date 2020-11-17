〈美股13F報告〉股神押寶疫苗股！波克夏Q3買入四大藥廠 減持蘋果、銀行股

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司周一 (16 日) 提交 13F 報告，顯示第 3 季買進輝瑞、默克等四大藥廠股票，同時賣出一些蘋果持股，減持摩根大通、富國銀行和巴里克黃金，並清倉好市多。

根據波克夏提交給美國證管會 (SEC) 的報告，截至 9 月 30 日，波克夏持股新加入輝瑞 (PFE-US)、默克 (MRK-US)、艾伯維 (Abbvie)(ABBV-US)、必治妥施貴寶 (Bristol-Myers Squibb)(BMY-US) 四家藥廠的股票，另外也新增 T-Mobile(TMUS-US)。

申報資料顯示，波克夏持有的艾伯維、必治妥施貴寶和默克持股價值，在第 3 季季末合計超過 18 億美元，另持有價值約 1.36 億美元的輝瑞股票。

波克夏買進藥廠股票的不久後，輝瑞和德國夥伴 BioNTech 在 11 月初公布令人振奮的新冠疫苗進展。默克則曾在 8 月宣布正在推動新冠療法研發。

波克夏第 3 季並大買自家股票，庫藏股計畫規模達 90 億美元，引人注目。

波克夏第 3 季主要持股變動：

蘋果持股減少 3630 萬股或 3.7%，呼應先前波克夏第 3 季減持蘋果價值約 40 億美元的媒體報導。波克夏第 3 季季末持有的蘋果股價價值超過 1000 億美元。

蘋果仍在波克夏投資組合佔有舉足輕重的地位，該公司和美銀、美國運通、可口可樂是波克夏四大持股，占整體投資比重約 70%。

波克夏持續減碼金融股。波克夏的小摩持股在第 3 季末剩下不到 100 萬股，相當於大砍持股 96%，小摩股價今年來下跌 16%。

巴菲特也持續削減持有十多年的富國銀持股，波克夏對該行持股在第 3 季季末降至 1.27 億股，約比 8 月中旬少了 1000 萬股。

但巴菲特並未完全棄守銀行股，持續買進美國銀行 (BAC-US) 股票。

巴菲特將巴里克黃金公司 (ABX-US) 持股大砍逾 40%，儘管這家金礦商是波克夏第 2 季唯一買進的股票。

13F 文件揭露巴菲特和兩位代理人 Todd Combs 、Ted Weschler 管理的資產部位變動。

波克夏第 3 季持股變動 13F 文件：請見此

