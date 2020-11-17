〈美股盤後〉台積電ADR飆逾6% 道瓊、標普、費半齊刷歷史新高

繼上週輝瑞 (PFE-US) 疫苗有效性達 90% 消息傳出後，週一 (16 日) Moderna 宣布旗下疫苗達 94.5% 有效性，疫苗雙喜臨門背景之下，華爾街情緒為之振奮，恐慌指數 VIX 下滑近 1%，美債殖利率保持穩定，美元下滑。

經濟反彈中受益最大的價值股、週期性股、小型股表現優於大盤，晶片股仍表現強勁，台積電 ADR 飆逾 6%，道瓊、標普、費半三大指數齊刷歷史新高，道瓊收漲逾 470 點，距 3 萬點大關僅一步之遙。

外媒傳出，美國總統川普可能在未來幾週內對中國祭出一系列的制裁與行動，有意迫使拜登在 1 月 20 日上任後持續對中採取強硬的態度。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5448 萬例，死亡數突破 131 萬例。美國累計確診超過 1,103 萬例，累計死亡數超過 24.6 萬。

週一 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 470.63 點，或 1.60%，收 29,950.44 點。

標普 500 指數上漲 43.29 點，或 1.21%，收 3,628.44 點。

那斯達克指數上漲 94.84 點，或 0.80%，收 11,924.13 點。

費城半導體指數上漲 62.16 點，或 2.48%，收 2,570.98 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健板塊下滑。能源、工業與金融股領漲。(圖片：finviz)

今年疫情受災股回神大漲， 聯合航空 (UAL-US) 上漲 5.16%；美國航空 (AAL-US) 上漲 4.49%；嘉年華郵輪 (CCL-US) 上漲 9.74%；挪威郵輪 (NCLH-US) 上漲 6.23%。

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.87%；臉書 (FB-US) 上漲 0.73%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.100%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.072%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.33%。

道瓊 30 檔成分股多收高。波音 (BA-US) 上漲 8.15%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 7.14%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 4.56%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.77%；Honeywell (HON-US) 上漲 3.50%。

費半成分股漲聲響起。AMD (AMD-US) 上漲 2.82%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.61%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.64%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.33%；美光 (MU-US) 大漲 6.78%。

台股 ADR 僅中華電信收低。台積電 ADR(TSM-US) 大漲 6.49%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.30%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.99%。

焦點個股消息

週一生技公司莫德納 (Moderna) 宣布，旗下研發的新冠疫苗有效性超過 94%，莫德納 (MRNA-US) 大漲 9.58% 至每股 97.95 美元。

然而，與對手輝瑞不同，莫德納疫苗不須超低溫儲存，正常冷藏即可，促使輝瑞週一股價下滑 3.39% 至每股 37.33 美元。

京東 Q3 調整後淨利大增 80%，年度活躍用戶突破 4.4 億人，京東 (JD-US) 大跌 7.41% 至每股 85.26 美元。

投行 Truist 將埃克森美孚目標價從 36 美元上調至 39 美元，埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 5.76% 至每股 38.16 美元。

華爾街分析

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 稱，今天疫苗的消息讓投資者更從容面對飆升確診數，展望 2021 年，寬鬆的貨幣政策、財政刺激、復蘇的經濟增長似乎正形成強勁動力，在糟糕一年即將結束之際，投資者有很多理由保持樂觀。

預估今年美國可能有多達 6000 萬劑緊急新冠疫苗，Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示：「就像輝瑞一周前的消息一樣，這是個好消息。我們還有另一種疫苗，它將使我們回到過去的生活，我們越來越接近隧道的盡頭。」

Peter Tuz 表示，在未來三個月可能前景黯淡的情況下進行投資，還是在未來三個月可能會好得多的情況下進行投資？將是一個巨大的難題，這是一場關於疫苗的短期壞消息和長期好消息之間的戰鬥。