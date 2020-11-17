百度第三季營收、純益優於預期 惟盤後股價下跌1.9%

周二 (17 日) 百度在美股盤後公布第三季業績。第三季百度營收達人民幣 282 億元，去年同期為人民幣 281 億元；純益達人民幣 137 億元，轉虧為盈，去年同期虧損人民幣 64 億元，營收和純益雙雙超出市場預期。不過好業績並未刺激股價走勢，盤後百度股價下滑 1.92%。

資料來源: investing.com

第三季財務重點：

營收人民幣 282 億元，年增 1%。

營利人民幣 61.6 億元，年增 161%。

營利人民幣 76.4 億元，年增 107%。(non-GAAP)

調整後 EBITDA 人民幣 90.7 億元，年增 77%。

純益人民幣 137 億元。

純益人民幣 70 億元，年增 59%。(non-GAAP)

稀釋每 ADS 人民幣 39.79 元。

稀釋每 ADS 人民幣 20.35 元，年增 61%。(non-GAAP)

百度核心第三季財務重點：

營收人民幣 214 億元，年增 2%。

營利人民幣 74 億元，年增 43%。

營利人民幣 85.1 億元，年增 37%。(non-GAAP)

調整後 EBITDA 人民幣 98.2 億元，年增 31%。

純益人民幣 144 億元。

純益人民幣 74.9 億元，年增 19%。(non-GAAP)

展望

百度 CEO 李彥宏表示，第三季隨著許多垂直領域廣告業務出現轉機，百度營收實現正成長。

而營收帶動主要受惠於智慧雲端業務收入攀升，在這方面百度核心非在線廣告收入人民幣 29 億元，年增 14%。

百度預計 2020 年第四季營收約在人民幣 286 億元～人民幣 313 億元間，年增率介於 - 1%～8% 間，預計百度核心營收年增介於 - 1%～10% 間。

同時百度宣布將以約 36 億美元現金收購 YY 在中國的業務，具體價格可能會有所調整，該交易可望在 2021 年上半年完成。

