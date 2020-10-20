99%反對 高盛：SEC放寬13F持股揭露提案恐遭撤回

美國證券交易委員會 (SEC) 提議上調 13F 報告中持股揭露門檻的計劃，在送交公眾審議時面臨強烈反彈。高盛 (Goldman Sachs) 預計，SEC 計畫最終恐面臨撤回命運。

13F 為一項季度報告，要求管理 1 億美元資產以上的所有機構投資經理人，必須在每季結束後 45 天內向 SEC 提交其持有股權報告。

SEC 曾在 7 月表示考慮放寬規定，將公開揭露的持股門檻自 1 億美元上調至 35 億美元。60 天的公眾意見徵詢期近期才剛結束，高盛審查提交給 SEC 的 2,262 封信後發現，有 99％反對修改規則，僅 24 封表示贊成。

根據高盛說法，若採用新規定，未來必須披露長期持股明細的避險基金數量將大幅減少 89％，鑑於公眾持強烈反對意見，高盛現在預計，該項提案恐遭逢撤回命運。

據了解，目前持反對意見的包含五名 SEC 委員中的其中一員、眾議院金融服務委員會主席、特許金融分析師協會 (CFA Institute)、商業圓桌會議 (the Business Roundtable)、美國投資公司協會 (The Investment Company Institute)、紐約證券交易所 (NYSE)、那斯達克證券交易所 (NASDAQ)，以及其他公司。

SEC 主席 Jay Clayton 此前於聲明表示，上調揭露門檻有助於 SEC 監控大型投資機構的持股情況，同時為小型投資機構減輕不必要的成本負擔。

作為唯一反對的 SEC 委員，Allison Lee 認為，節省成本不該成為忽視 2.3 兆美元投資組合動向的理由，並對節省成本預期的準確性表達質疑。

若最終決定採納新門檻，新版規則將於年底正式上路。