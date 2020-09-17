Snowflake讓巴菲特破了54年的戒 一筆就進帳8億美元

自 1956 年福特 (F-US) IPO 以來，巴菲特一直沒有投資 IPO，2019 年媒體訪問他是否計畫購買 Uber 的 IPO 時，他的回答是：「54 年來，我認為波克夏從沒有買過 IPO。」但他最近卻敲進軟體新創公司 Snowflake，該股 IPO 第一天就讓他進帳 8 億美元。

巴菲特此前曾表示，IPO 經常遭投資者炒作，因為投資者想藉此致富，但這不是投資的良好基礎。2016 年波克夏股東會上巴菲特將投資 IPO 比喻成買彩券，「你根本不必擔心 IPO 實際發生了什麼，反正天天有人中彩券。」

數據存儲軟體公司 Snowflake (SNOW-US) 週三股票在紐約證交所 IPO，股價飆漲 111% 以上，成為有史以來漲幅最大的軟體公司 IPO。

這讓波克夏持有的股權自約莫 7.3 億美元跳升至 15.5 億美元，單日帳面獲利超過 8 億美元，若以 Snowflake 盤中高點 319 美元計算，波克夏單日帳上獲利更可達 10 億美元。

身為長期價值投資者的巴菲特近年來揚棄向來對科技股的厭惡，波克夏也是靠大量的蘋果 (AAPL-US) 持股 (目前在其投資組合中占比約 40%) ，才撐過今年的新冠疫情衝擊。

如今相中 Snowflake ，可能是波克夏在多年來錯過科技業爆炸性成長後，試圖投資下一個科技寵兒的舉動。

追蹤新上市公司的 Renaissance IPO ETF 今年上漲近 60％，此前因新冠疫情而在上半年歷經艱辛。該 ETF 去年漲幅近 35%，打敗廣泛市場，去年在納斯達克上市的企業包括 Lyft、Peloton、Beyond Meat、SmileDirectClub 和 Zoom，在紐約證交所上市的則有 Uber、Pinterest、Chewy 和 Levi Strauss 。

Snowflake 執行長：這股票本就該這麼值錢

Snowflake 週三以 245 美元、代碼「SNOW」開始交易，最終收盤達 253.93 美元。前一日 Snowflake 定價在 120 美元，已高於週一上修後的 100 美元至 110 美元範圍，更遠超過上週 Snowflake 提案的每股 75 美元至 85 美元。

截至交易結束時，Snowflake 市值為 704 億美元，是其 2 月份估值 124 億美元的 5 倍多。

執行長 Frank Slootman 於 IPO 首日收盤後表示，「這股票就是真的值得想要的投資人這樣付出，就像談論天氣一樣，是怎樣就是怎樣。明天又是新的交易日，我們拭目以待。」

根據開盤價，該公司籌集 30 億美元以上，是軟體公司有史以來最亮眼的交易。

投資者早已預期 Snowflake 開場將一鳴驚人，該公司年化營收超過 5 億美元，且今年上半年成長超過 130%。

上週該公司文件披露，巴菲特旗下的波克夏 (BRK.A-US) 和客戶管理軟體公司 Salesforce (CRM-US) 均同意以 IPO 價格在私下募集中收購 2.5 億股。

此外，波克夏還同意向前執行長 Bob Muglia 透過次級交易購買 404 萬股。

Snowflake 為企業儲存和訪問雲端數據提供新方法，而不用仰賴與硬體綁定的資料庫。

雖然新冠疫情持續肆虐，但 Snowflake 也為接下來一連串科技股 IPO 拉開序幕。