持續看好波克夏！巴菲特Q3買回90億美元自家股票 再創新高

據彭博社 (Bloomberg) 報導，「奧馬哈的智者」巴菲特樂觀看待波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 的前景，持續買進自家股票，第三季波克夏庫藏股回購再創新高，達到 90 億美元的規模。

據波克夏海瑟威數據顯示，波克夏第三季斥資約 90 億美元進行庫藏股回購，購買規模再創歷史新高，總計 2020 年前三季波克夏庫藏股回購規模達 160 億美元，執行回購的腳步居全美企業第二，僅次蘋果 (AAPL-US)。

波克夏海瑟威每季股票回購規模 (圖: Bloomberg)

持續加碼庫藏股回購，意味著巴菲特看好波克夏海瑟威的前景，對巴菲特而言，庫藏股回購只有在波克夏股價夠便宜或是滿手現金時才會執行，巴菲特 5 月股東會中曾表示，相較疫情前昂貴股價，當價格低於內在價值時，他更願意回購股票。

波克夏週六指出，回購額增加使第三季波克夏的現金水位略降至 1457 億美元，不過現金成長速度持續超過投資其他資產，因此目前波克夏的規模，仍足夠巴菲特進行收購、投資或執行庫藏股回購。

受庫藏股回購影響，波克夏海瑟威第三季股價上漲 20%，大幅超越標普 500 指數 8.5% 的漲幅，即便第三季波克夏股價持續上漲，巴菲特也加速回購，但目前波克夏的股票仍比去年年底時便宜。

巴菲特多年來苦苦追尋值得收購的資產，以幫助波克夏海瑟威的發展，近年來開始轉向執行庫藏股回購，目前第三季資產配置中，庫藏股回購規模占比最大，其他包含斥資 60 億美元投資日本五大商社、參與 Snowflake 的公開上市 (IPO) 以及布局天然氣等資產。

此外，總計第三季巴菲特也在市場上大肆買進股票，自第二季出現十幾年來最大規模的拋售後，波克夏隨後的幾個月不斷買進，第三季總計敲進 47.9 億美元的股票。