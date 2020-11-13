央行將出手打房？罕見找銀行「喝咖啡」點出四個提醒

台灣央行今 (13) 日表示，邀請辦理房貸主要銀行到央行座談，分別就房地產景氣看法、購屋及購地貸款的授信風險控管等議題，交換意見，並提出四大要點，籲請銀行持續強化不動產授信風險控管。

央行直指，第一，銀行辦理購屋貸款，尤其對投資戶更應落實授信 5C、5P 原則，嚴審貸款條件，並慎防投資客假借他人名義申貸情事，避免銀行資金流入非實質需求。

央行進一步說明，5C 原則指品格 (Character)、能力 (Capacity)、資本 (Capital)、擔保品 (Collateral)、企業前景 (Condition of business)，而 5P 為借款戶 (People)、資金用途 (Purpose)、還款財源 (Payment)、債權保障 (Protection)、借款戶展望 (Perspective)。

第二，對於借款人要求提高貸款成數、延長寬限期或貸款年限等房貸案件，央行籲請銀行宜加強風險控管，並向借款人充分揭露其詳實貸款負擔等資訊，以及提醒其注意財務規劃。

第三，央行呼籲銀行辦理建築貸款，應將相關動工興建時程、資金用途等納入授信內規，並強化貸後管理。

第四，央行認為，鑒於目前市場餘屋仍多，不利整體房市健全發展和資源配置，銀行辦理餘屋貸款應強化風險控管，落實資金用途查核及貸後管理等。

央行強調，不動產市場健全發展與金融穩定息息相關，與會銀行主管均同意持續強化不動產授信風險控管，將持續關注房地產市場發展和銀行不動產授信風險變化。

依中央銀行法規定，經央行理事會同意，央行可適時採行選擇性信用管制措施，以維持金融穩定。