記憶體大廠鎧俠轉虧為盈 iPhone12、PS5、資料中心需求旺

日本半導體大廠鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體) 週四 (12 日) 公布最新財報，2020 年度 Q2(7 至 9 月) 獲利 80 億日圓，優於去年同期的虧損 560 億日圓，主要受益於用於美國蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone12 的快閃記憶體，以及使用於電玩主機及資料中心的 SSD 出貨。

基於 IFRS 的 Q2 財報關鍵數據：

營收報年增 37% 至 3291 億日圓。

營業利益報 198 億日圓盈餘 (去年同期報 658 億日圓虧損)。

純益報 80 億日圓、季增 63 億日圓。

鎧俠在財報資料中提到，該公司所生產的固態硬碟 (SSD) 在資料中心市場銷售暢旺，而併購台灣光寶科 (2301-TW) 的固態硬碟業務，也給該公司的業績帶來貢獻。

另外與去年同期相比，今年的記憶體市場景氣出現大幅好轉，獲利表現也因而改善許多。

索尼 (6758-JP) 昨 (12) 日上市的新一代遊戲主機 PS5(PlayStation 5)，帶動鎧俠 SSD 產品出貨量增加。不過在另一方面，由於全球各地的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情再度轉趨嚴峻、還有美中貿易摩擦影響，鎧俠 也擔心智慧型手機相關需求很有可能出現低迷，拖累記憶體價格下跌。

美國今年 9 月針對華為實施進一步的制裁措施，導致鎧俠無法出貨給華為，恐怕也對未來業績造成不良影響。鎧俠表示，在與華為相關的出貨量方面的確有壓力存在，不過該公司也看好電玩主機的記憶體需求。