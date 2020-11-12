日本10月工具機訂單年減5.9%至823億日圓 重回疫情前水準

日本工具機工業會 (JMTBA) 在 11 日 (週三) 公布 10 月份的工具機訂單數據，報年減 5.9% 至 823 億日圓，較前月的年減 15% 出現改善。這也是因為受疫情干擾而放緩的日本國內設備投資，在繼中國和美國之後也逐漸出現起色。

日本今年 10 月份的工具機訂單年減 5.9%，雖然連續 25 個月遜於去年同期，但是減少幅度也連續 5 個月出現縮小。

日本工具機業界的合計訂單，也連續兩個月超過 800 億日圓，恢復到疫情前水準。根據《日本經濟新聞》11 日報導，日本中村留精密工業的中村匠吾常務董事認為「就算與訂單金額都會出現增加的 9 月相比，減幅也只有 2.1%。正逐漸朝著正向發展。」

在詳細數字方面，10 月的日本國內工具機市場，訂單金額報年減 13.6% 至 288 億日圓。減少幅度較前月的年減 34.3% 大幅縮小。芝浦機械 (6104-JP) 表示，10 月的產業用機械需求出現大幅增長。三菱重工工具機則提到，有許多顧客表示他們正在等待政府補助金的審核，估計未來的訂單狀況穩定。

而在占了日本工具機整體訂單 2/3 的海外市場，在 10 月份報年減 1.1% 至 534 億日圓，相隔兩個月後又再次的低於去年同期。不過，JTEKT(6473-JP) 表示「中國在建設機械與卡車市場方面出現回溫，另外在乘用車市場方面也有改善現象。北美市場亦同樣出現復甦徵兆。」似乎正穩固的發展當中。

然而歐洲的肺炎疫情再度擴大，日本工具機業界也對此感到懸念，許多業者擔心今後的訂單會受到影響。

另一方面，在疫情前受到美、中貿易戰衝擊的多功能加工機，市場需求也持續回溫。DMG 森精機 (6141-JP) 社長森雅彥也提到這個好消息，認為「法國等地的封城 (Lockdown) 雖令人擔憂，不過 10 至 12 月期間應該會維持著回溫走向。」