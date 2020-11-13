三星兩架包機突遭中國當局取消 推測與疫情升溫有關

南韓三星電子的兩架包機原本計畫在週五 (13 日) 飛往中國西安與天津，但是卻臨時遭到中方取消。目前南韓正透過外交管道與中國當局確認原因，原因可能是近來的肺炎疫情升溫，中國的境管規定也轉為嚴格。

根據《韓聯社》12 日 (週四) 報導，中、韓兩國自從今年 5 月之後，就中、韓兩國針對商務人士實施快速通關制度。南韓商務人士抵達中國後，只要新冠肺炎 (COVID-19) 採檢陰性，就可免除 14 天的檢疫隔離。這使南韓商務人士前往中國出差變得更順暢。

根據南韓外交部的說法，截至目前已經約有 1 萬名的南韓商務人士利用快速通關來入境中國。

這段期間因受到疫情影響，中、韓兩國之間的國際航班大減。南韓三星電子也自行準備包機，將必要的工作人員送往中國。

南韓外交部認為這回三星包機之所以遭到中國當局取消，理由應該是在於中國強化境管規定，目前正與中國當局確認。

由於其他國家的疫情升溫，中國當局也在不久前宣布，所有打算入境該國的人員，在搭機之前都必須接受 2 次 PCR 檢測。

中國原本規定在搭機前 72 小時內必須接受一次 PCR 檢測，不過目前已改為兩次，頭一次必須在搭機前的 72 小時內，於指定的兩處醫療院所接受 PCR 檢測；而第二次則是在搭機前的 36 小時內受檢。