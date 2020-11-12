PS5正式開賣！能否超越PS4首年度銷量就看年底購物季

索尼在 12 日 (週四) 正式推出新一代電玩主機 PS5 (PlayStation 5)。在微軟 Xbox 新款主機、還有近來因動物森友會而持續熱賣的任天堂 Switch 等強敵環繞下，PS5 能否在年底購物季繳出亮眼成績，攸關今後的收益表現。

索尼財務長十時裕樹在 10 月 28 日的財報說明會表示，本年度 (至 2021 年 3 月) 的 PS5 銷售目標，設定為當年 PS4 首年度實際銷售表現的 760 萬台以上。PS5 在視覺、聽覺、觸覺方面的沉浸感，可讓玩家們有更佳的遊戲體驗，也相容於 PS4 的遊戲軟體。

根據 PS5 的官方部落格，上市當天的全部預購台數已經銷售一空。購物網站上也陸續售罄，在網路上也有許多人以定價的數倍價格對外兜售，搶手程度可見一斑。

彭博資訊分析師若杉政寬認為，PS5 在上市第二年應該就能脫離「賠本賣」的狀況，並邁入獲利擴大的階段。而在出貨台數超過 760 萬台的前提下，而且付費會員的平均每人遊戲下載數量增加約 13%，在毛利階段就可能不會出現虧損。

由於肺炎疫情造成宅經濟升溫，索尼預估今年度遊戲部門的營業利益將年增 26% 至 3000 億日圓。而這也是為何索尼在半導體部門預估獲利年減近 7 成的不良條件下，還能上修全年財測的主要原因。未來如何將 PS4 的獲利表現轉移到 PS5，成為索尼的重要任務。

瑞銀證券分析師福山健司，特別留意索尼在利潤較高的遊戲追加內容與付費會員服務的表現。

大和證券分析師鈴木崇生則認為，PS5 業務能在什麼時候轉為獲利，要看遊戲軟體的構成表現，而市場方面並沒有疑慮。

另外，彭博資訊的若杉政寬預估，待 PS5 的產品生命週期走到頂時，獲利表現將超越以往。他也提到在年底購物季，索尼能否推出遊戲大作來吸引玩家，並確保充分的主機供應量，將左右 PS5 的銷售表現。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)