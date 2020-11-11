美國「去中國化」態度不變 半導體產業吃香有利台股

美國大選落幕，外界關注民主黨執政對中國態度，法人表示，即便白宮易主，產業鏈「去中國化」趨勢已然成形，而台灣在全球半導體產業具高影響力與防疫有成，加上市場資金面寬鬆可望對台股中長線形成支撐力。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，美國不管川普或拜登當家，都不影響產業鏈去中國化的趨勢，以上游電子業來說，預期美國將延續壓制中國的策略，也就是「美國利益優先」為主軸，包括對中興通信、華為、TikTok、wechat、中芯半導體等，推測在民意驅動下，不會有所變更。

以中芯來說，其禁令可能使半導體產能上供不應求，在多種 IC 缺貨的情況下，代工急單可望漲價，有利台資企業表現。

而從基本面來看，除了美國，近期包含歐洲、澳洲等央行再度釋放出更高劑量的寬鬆貨幣政策，在全球資金動能無虞的環境下，台灣可望在防疫有成、資金面充沛條件下推升台股中長線表現。

詹祖光指出，台灣防疫的優異表現，成為經濟強韌的基礎，不僅資金持續回流，也讓景氣保持穩定，根據國發會公布最新的 9 月景氣燈號持續呈現綠燈，是穩定溫和的證明；經濟部公布的 9 月份外銷訂單成長年增幅 10% 也優於預期。

展望後市，詹祖光指出，下半年通常是手機相關供應鏈旺季，特別是 iPhone12 的銷售不錯，可望激勵蘋果供應鏈，但將延遲反應在第 4 季的財報中，相關零組件的供應商受惠最大。

但注意的是，目前全球疫情仍相對嚴峻，第二波疫情爆發蠢蠢欲動，短期內全球消費和投資可能仍趨於保守，包括歐美疫情狀況、美中關係未來動態，仍投資市場的重要方向。