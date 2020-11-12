中國航空業 波音看好未來20年

周四 (12 日) 波音公佈對中國民用航空市場的最新展望報告，預計未來 20 年中國將需要 8600 架新飛機，總價值約 1.4 兆美元。儘管今年全球航空市場受到新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，這項數據仍比波音去年報告中預估的 8090 架還多 6.3%。

波音指出，中國快速增長的用戶需求、不斷增長的經濟和城市化速度都是刺激機隊成長的關鍵因素，這意味著中國將在未來幾年引領全球航空業。

(圖片: AFP)

自 2000 年以來，中國商用飛機的數量已經大漲 7 倍，過去 10 年全球航空業增幅中約有 25% 來自中國。波音公司預測，這一趨勢將在未來 20 年持續下去。

波音還預計，未來 20 年，中國客運量每年成長幅度約 5.5%。中國航司未來 20 年將需要超過 6450 架新的單通道機型。此外，波音還表示未來 20 年中國需要價值 1.7 兆美元的機隊服務。

此外，波音目前營運仍受到新冠疫情，及飽受 737 MAX 機型發生兩起空難之苦，已有兩個月沒有訂單，新機的交機速度也持續下滑，而 737 MAX 機型仍處於停飛狀態。

由於航空公司的財務狀況不佳，有些客戶懷疑波音是否有能力繼續完成訂單，這使得波音在其的訂單數量中又減少 25 架 Max 飛機的訂單。

上個月波音只有交機 13 架，相比之下，波音的競爭對手空中巴士 10 月份的情況較好，不僅新增 11 架的訂單，還交出 72 架飛機。

不過，美媒今日報導指出來自官方消息人士透露，波音 737 MAX 系列客機最快將於本月 18 日取得復飛許可。只是波音未證實該消息。

