不敵疫情 國泰航空宣布裁減8500個職位、港龍航空即日起停止營運

由於新冠肺炎疫情重擊航空需求，香港國泰航空 (0293-HK) 周三 (21 日) 宣布裁員 5900 人，旗下品牌國泰港龍航空也將結束營運。

這波裁員總計影響 8500 個職務，相當於正常人力的 24%，其中有 2600 個職務目前已因削減支出計畫遇缺不補，這次也納入裁減行列。

國泰港龍從即日起停止營運，將向主管機關尋求許可，讓大多數航線轉到國泰航空和旗下廉航品牌香港快運負責。

國泰航空向香港證交所表示，這波整頓費用估計共 22 億港元 (2.839 億美元)，並將尋求空服員和機師同意更改契約條件。

國泰航空執行長鄧健榮（Augustus Tang) 在聲明中說：「疫情在全球大流行持續對航空業造成毀滅性的衝擊，我們必須面對艱難的事實，從根本整頓集團，以求生存。」

國泰航空在 6 月接受香港政府等挹注 50 億美元紓困金之後，持續推動策略評估，分析師表示，由於國泰航空一個月燒掉 15 億至 20 億港元，大裁員早就在意料之中。

國泰港龍經營的航班多半是往返中國，但在疫情之前就已經因為香港示威動而受拖累。

國際航空運輸協會 (IATA) 先前預估，乘客空中運輸流量要恢復到疫情前水準，要等到 2024 年。