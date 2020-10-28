IATA下調2021年航空業收入預期 估將下跌46%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球航空業帶來嚴重衝擊， 根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新的預測顯示，2021 年航空業整體收入將較 2019 年下跌 46%，慘於先前的預期。

報告中預期，2021 年航空業整體收入將較 2019 年的 8380 億美元下跌 46%，較先前預測的衰退 29% 更為悲觀。報告中也指出，由於新一波新冠肺炎 (Covid-19) 疫情的爆發，航空業復甦已被推遲。

先前所預測的衰退 29%，主要是基於需求能在今年第四季開始復甦的預期。但是報告中指出，由於新一波疫情和相關的防疫封鎖措施，航空客運需求不太可能在第四季復甦。該協會預計，12 月時的客運需求將下跌 68%，此外，與 2019 年相比，2020 年全年的客流量將下跌 66%。

IATA 總幹事兼執行長 Alexandre de Juniac 表示：「只要邊界封鎖和防疫限制仍然存在，2020 年第四季要實現復甦將非常困難，且幾乎沒有跡象表明 2021 年上半年會明顯好轉。」

據旅遊數據公司 Cirium 的報告顯示，今年迄今，全球已經有 43 家航空公司倒閉，並且在未來幾個月中，恐有更多的航空公司面臨倒閉。根據 Cirium 的定義，若航空公司已經完全停止運營或暫停業務就視為倒閉。

Cirium 的全球諮詢主管 Rob Morris 表示，儘管有了來自政府的財政援助，但 2020 年剩餘時間內的前景依然並不樂觀。他表示，許多航空公司的破產通常發生在一年當中的最後幾個月，因為第一和第四季通常是最困難的，航空業大部分營收來自於第二季和第三季。

Morris 表示：「我通常會形容航空公司是在夏季花費大量時間來建造戰備基金，以便他們能夠在冬季生存。不過，如今航空公司的目標是不惜一切代價生存，評估並等待 2021 年夏季是否能帶來解決方案或更高的需求。」