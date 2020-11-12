中國雙11銷售與物流雙創紀錄

經歷為期 11 天的「雙 11」落幕，今年雙 11 再將中國驚人消費力推升至一個新領域。天貓在雙 11 全球狂歡期間的成交額突破人民幣 4982 億元，年增 26%；京東則是累計下單金額達人民幣 2715 億元，年增 33%。

連同中國郵政局也公布，在這 11 天的期間全中國郵政、快遞公司共處理 39.65 億件快遞，而雙 11 當天則處理 6.75 億件快遞，年增 26%，再創歷史新高。

在消費升級之下，今年 5G 手機成為雙 11 寵兒，天貓指出在雙 11 開始進行的 1 小時內，就有 1100 萬人湧進天貓，分別搶購華為或 iPhone 手機，最終約有 600 萬人選擇華為，約 500 萬人選擇 iPhone。

(圖片: AFP)

有學者指出今年全球受到疫情因素的影響下，貿易量大減，在「外循環」前景不明確，利用以數位化方式刺激中國的「內循環」更突顯重要性，在國家級戰略需求和地方政府發展訴求的雙重加持下，今年的雙 11 意義超越過去單純的商業化節慶活動。

同時，今年雙 11 透過「預熱預售」和「決戰雙 11」兩大行銷主軸拉長電商節慶活動的整體促銷時間，特別是在預售部份，小額預售款的模式有效降低消費者的付出感，與此同時透過預售時點和實際交貨使用時點的時間差為消費者帶來延遲滿足的獲得感，這些細節上的設定進一步提振整體雙 11 的消費熱度。

該學者認為，雙 11 持續性的節慶氣氛還將會與之後的聖誕、元旦、農曆春節等消費旺季無縫接軌，形成約一個季度的消費景氣週期。

此外，為了與電商拚業績，實體店面今年也擴大優惠，不少實體店面在面對電商價格優惠戰的壓力下，推出比網路平台更加優惠的價格或產品組合。

