南韓產業穩定基金要出手了 發債2000億韓元救航空業

南韓在新冠疫情期間成立的關鍵產業穩定基金 (Key Industry Stabilization Fund)，預定周二首次發債 2000 億韓元，為正在存亡危急之際的航空公司提供援助。

據外電報導，知情人士透露，由南韓發展銀行管理、規模達 40 兆韓元 (350 億美元) 的關鍵產業穩定基金，將周二發行約 2000 億韓元的 3.5 年期債券，並由政府出面擔保。

新冠疫情在今年引發大流行後，南韓五月成立關鍵產業穩定基金，以避免航空、造船等七大關鍵產業爆發倒閉潮，且這些產業中不乏是雇用大量勞的大雇主。

韓國第二大航空公司韓亞航空 (020560-KR) 母公司錦湖韓亞集團去年因陷財務危機，原本計劃將韓亞航空的股權賣給現代產業開發集團 (HDC)，但這項收購案最終告吹，韓亞航空則獲政府 2.4 兆韓元紓困。

韓國投資證券 (Korea Investment and Securities) 信用分析師 Kim Ki-myung 表示，南韓政府今年計劃發債金額將創歷史新高，如果該基金大規模舉債可能會給債券市場帶來壓力，限縮政府發債空間。

此外，韓國最大航空公司—大韓航空的發言人周證實，該公司公司也打算尋求關鍵產業穩定基金的援助。