航空業復甦？調查：逾80%旅客不願恢復到原先飛航旅遊習慣

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，在美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 昨日宣布潛在疫苗的有效預防感染率超過 90% 後，促使航空股大漲。然而，據英國衛星通信公司 Inmarsat 在週二 (10 日) 發布的一項研究調查指出，即使是在疫情過後，仍有多達 83% 的旅客不打算恢復到原來的飛航旅遊習慣。

針對約 10,000 名飛航常客的調查顯示，全球有多達 83% 的旅客不願回到原來的飛航旅行習慣，另有 31% 的旅客表明搭乘飛機旅行的次數將會減少。亞太地區則是只有約四分之一的受訪者表示，有足夠的信心在 6 個月內再次進行飛航旅行。

Inmarsat 的研究也發現，那些不願以飛航方式旅行的人，較多是出於對感染的恐懼。不過，數位創新和非接觸式餐飲預訂食物，或是通過個人設備、非接觸式支付系統和臉部識別技術提供機上娛樂，可能會讓旅客提升飛航的意願。此外，在不同國家和地區的防疫規則，也是人們不願飛航旅行的另一個原因。

Inmarsat 全球銷售副總裁 Chris Rogerson 表示，人們已經待在家裡很長時間了，已經很習慣以非實體方式做生意。隨著人們更習慣於數位化的互動方式，商務旅行也將有所減少，航空公司將不得不適應這一趨勢。」

對於航空旅遊運營商來說，可能是個壞消息，因為商務旅行可為大型航空公司帶來 55% 至 75% 的利潤，儘管比例僅佔全部旅客的 10%。

國際航空運輸協會 (IATA) 首席醫學顧問 David Powell 先前表示，在受到疫情影響，幾乎沒有旅客的情況下，航空公司正在竭盡所能避免公司破產。直到 2024 年客運量才能有望恢復，並且預計僅今年一年，全球航空公司的損失就將超過 840 億美元。