【永豐期貨】台股兵臨萬三關卡 週K收長紅

期貨走勢

台指期週五上漲 46 點至 12937 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 36.53 點，電子期逆價差擴至 - 2.18 點，金融期逆價差縮至 - 0.91 點。現貨部分，三大法人買超 135.93 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3943 口至 16245 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5410 口至 40879 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 7922 口至 - 1999 口。

週四市場樂觀情緒依舊，隨著美國總統大選與國會選舉結果陸續出爐，不確定因素降低，美股四大指數續漲，道瓊上漲 1.95%，標普 500 上漲 1.95%，那斯達克上漲 2.59%，費半指數上漲 4.4%。另外聯準會結束 11 月利率決策會議，宣布維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並維持資產購買計畫不變。台股今天一度最高衝到 12999.16 點，離萬三大關卡僅一步之遙，但隨後賣壓湧現，使漲幅收斂，終場加權指數上漲 54.73 點，收 12973.53 點。權值股來看，台積電小漲 0.33%，收 452.5 元，鴻海 10 月營收創歷史同期新高，開盤收復月線，終場小漲 0.88%，收 79.7 元，大立光今天相對疲軟，於盤下震盪，終場有 1.71% 的跌幅。台股今天兵臨萬三壓力區，成交量雖然有稍微放大，但之後若要上攻站穩 13000 點關卡，量能還須放大至 2000 億元之上，投資人可留意今晚的非農數據。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13400 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 升至 1.17。VIX 指數維持 21.76 不變。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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