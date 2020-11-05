【永豐期貨】美國大選結果陸續出爐 台股站上12900點關卡

期貨走勢

台指期週四上漲 27 點至 12891 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 27.8 點，電子期轉為逆價差 - 1.19 點，金融期逆價差擴至 - 3.27 點。現貨部分，三大法人買超 171.03 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3749 口至 12302 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3682 口至 35469 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 3689 口至 - 9921 口。

週三美國大選各州開票結果陸續出爐，不確定因素漸消失，科技股強勁反彈，帶領股市上漲，市場對新刺激法案也保持樂觀看待，美國四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.34%，標普 500 上漲 2.20%，那斯達克上漲 3.85%，費半指數上漲 3.54%。在美國總統選情膠著影響下，台股今天於平盤上下震盪，終場加權指數終場收 12918.8 點，有 0.4% 的漲幅，成交量萎縮，權值股來看，台積電多於盤下震盪，尾盤翻紅小漲 0.22%，收 451 元，大立光上漲 2.56%，收 3200 元，鴻海則收紅有 0.25% 的漲幅，今天主要由 IC 設計、生技及節能概念股領軍，但台股今日走勢仍為區間量縮震盪格局，市場觀望氣氛濃厚，代表上方 13000 點關卡壓力大，整體走勢依舊偏多不變，但投資人仍須做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13200 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 升至 1.13。VIX 指數下跌 2.01 至 21.76。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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