一文掌握Fed重點決策：口罩救經濟、前景仍極不確定、資產購買計畫

美大選各州持續開票，新冠疫情威脅美國經濟，週四 (5 日) 聯準會 (Fed) 結束 11 月利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變。

聯準會最新利率聲明與鮑爾記者會重點摘錄如下：

重點一：鮑爾呼籲經濟復甦的關鍵是「戴口罩」

FOMC 最新聲明提到，經濟活動和就業繼續復甦，但仍遠低於年初水平。這與之前聲明出現些微調整，九月利率聲明中提到，經濟活動和就業「在最近幾個月有所改善。」

今年第三季美國國內生產總值 (GDP) 實現史上最快的增長，年化增幅為 33.1%。自 3 月和 4 月失去的 2200 萬個就業崗位中，美國經濟已恢復 1140 萬個，但就業人數的增長在近月有所放緩，預計 10 月數據將降至 53 萬。

聯準會主席鮑爾在記者會上提到美國當前經濟表現與未來前景。鮑爾警告，經濟前景仍極不確定，不斷攀升的新冠確診率尤其令人擔憂，Fed 計畫在 12 月對經濟預測做出調整。

鮑爾稱，新冠疫情並沒有消失，宣布消除極端風險 (Tail Risk) 還很遙遠，呼籲在公眾場所配戴口罩將有助美國經濟復甦。

重點二：利率前瞻指引不變

Fed 持續採用靈活形式的平均通膨目標制。此外，Fed 維持利率前瞻指引，三大要點包括：直到勞動市場條件達到符合委員會評估的充分就業；通膨率攀升到 2%；通膨率有望維持在適度高於 2% 的水準一段時間。

重點三：鮑爾再次呼籲採取更多刺激措施

鮑爾重申：「經濟需要更多的財政和貨幣政策支持。我認為，如果我們至少能夠獲得至少更多的財政紓困支持，我們將有一個更強勁的復甦。」

鮑爾稱，迄今為止，美國政府的財政政策已產生了重要的影響，對於某些人來說，可能需要直接的財政支持。財政政策可以做我們做不到的事情，來彌補收入的損失。

重點四：Fed 是否已彈盡糧絕?

聯準會重申使用全部工具支持經濟。鮑爾提及：「Fed 貨幣政策是無能為力，還是已經彈盡糧絕? 答案是否定的。我們堅定地致力於使用我們所擁有的這些強有力的工具來支援經濟在這一困難時期，只要我們需要，任何人都不應該對此有任何懷疑。」

重點五：維持資產購買計畫不變

聯準會週四維持當前資產購買速度，沒有改變月度購買計畫，也沒有釋出下月 (12 月 15 日至 16 日) 利率會議可能變更的訊號。

最新聲明中重申，即在未來幾個月以目前的速度，每月購買 1,200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)。

鮑爾稱，今天的會議是關於資產購買的分析，聯準會仍有彈藥，有很多措施能支持美國經濟復甦，我們從未考慮減少資產購買，如果有需要可以改變資產購買的持續時間和規模。市場認為這可能暗示未來將進行更多的債券購買。

鮑爾提到，量化寬鬆不僅意味著理順財務狀況，還支持實體經濟。為擴大當前的購買速度提供了理由。

重點六：美國大選不是 FOMC 會議焦點

鮑爾稱，在聯邦公開市場委員會會議上，我們談論了經濟、市場、風險、政策反應；選舉時常出現，但不是中心焦點。

華爾街分析：

富國銀行投資研究所實際資產戰略負責人 John LaForge 表示，對聯準會在未來幾個月提供進一步貨幣支持的預期正在提振黃金需求。

前 Fed 經濟學家、Cornerstone Macro LLC 駐華盛頓合夥人 Roberto Perli 稱，鑑於財政支持的規模看起來越來越小，可能性越來越小，聯準會將不得不更加思考如何才能使經濟朝著理想的方向發展。