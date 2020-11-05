共和黨主控參議院機會增加 綠色能源類股早盤暴跌

週三 (4 日) 早盤，由於美國大選結果陷入膠著，華爾街對川普可能連任與共和黨主控參議院的機率增加前景作出反應，拜登政策主打替代能源和綠能科技產業類股週三開盤慘遇拋售潮。

綠色能源類股自週三開盤大跌，但隨著拜登勝選的可能性增加，台北時間週四凌晨 1 時許，綠色能源類股已回吐部分跌幅。

Enphase Energy (ENPH-US) 一度暴跌逾 8%，午盤由黑翻紅，暫漲 0.41%。第一太陽能 (FSLR-US) 一度暴跌逾 10% 後反彈，暫跌 6.18%。SolarEdge (SEDG-US) 一度大跌逾 6% 後回升，暫漲 0.79%。

全美最大再生能源 ETF，即 Invesco 太陽能 ETF 和 iShares Global Clean Energy ETF 開盤均下跌超過 2%，爾後亦收斂跌幅，暫跌逾 1%。

Invesco 太陽能 ETF 走勢 (圖片：鉅亨網)

拜登政策中計畫推動 2 兆美元的可持續基礎設施計劃，計劃將在 2035 年使美國電能產業實現無碳排放，到 2050 年使美國實現碳中和。

美國銀行技術研究策略師 Stephen Suttmeier 早前曾表示，隨著投資者對拜登可能勝選的期望越來越高，與參議院席捲大選有關的再生能源類股近期持續上漲，我們注意到太陽能類股備受期待，預估綠色能源類股相對於公用事業將大幅上揚。