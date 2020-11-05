【野村投信】選舉令你生厭？來點基本面吧

焦點訊息

美國政府控告聯電違反聯邦營業祕密保護法一案於 1029 宣判，聯電將以 6000 萬美元罰款及認罪協議方式，與美國政府合作針對共同被告福建晉華展開調查。此一罰款金額遠低於市場預期。

美國總統大選進入開票作業階段，由於龐大郵寄選票處理費時加上選情膠著，市場高度關注最終結果何時出爐。

蘋果第三場秋季發表會將於 11/11 登場，外界預期可能公開新款神秘商品。

經理人觀點

基本面強勁，半導體需求吃緊

由於疫情影響，蘋果組裝產能移出中國的進度停滯，所以今年約 95% 的 iPhone 供應商仍在中國。根據我們對中國供應鏈的掌握由於蘋果組裝產能吸納了十足的人力與物料，加上 iPhone12 延宕出貨，故蘋果供應鍵目前運作情況火熱，從現在起到明年第一季可望以暢旺的態勢出貨不排除上演淡季不淡。另一方面，由於資源集中於蘋果生產線，第四季非蘋陣營營運頂多持平不易見到明顯成長。不過不論是出貨將漸趨暢旺的蘋果，或是相對不足以支應訂單需求的非蘋陣營，都反映同樣一件事：半導體需求吃緊。如今的最大風險是全球二次疫情是否對終端需求帶來超乎預期的影響，否則半導體正向供需基本面，將使續航力比先前預估的更長更久。

電子業明年不乏高成長次產業

許多投資人都認為，明年不少傳產次產業將迎來一個強勁的盈餘成長前景，但表現高光的電子股明年盈餘成長性則會相對溫和，這樣的看法只對一半。根據野村投信台股團隊針對 2020 年電子次產業類股的預估，當中不乏 EPS 年成長超過三至四成者，例如製造相關。相較於今年主流股的過度集中化，明年愈來愈像是一場百家爭鳴的精彩大秀。

晶圓代工業將逐漸回歸基本面表現

隨著 10/29 訴訟告一段落，雖然後面仍有官司，但我們認為最關鍵的隱憂已經解除，也就是「意圖」二字。這次極低的罰款金額已可合理研判，雖然不是毫無意圖將任何未經授權的資訊傳遞出去，但美國法院係認定意圖不強烈，故給雙方提供了適當的台階。訴訟最壞的時間過去了，接下來股價會逐漸反映供不應求的基本面。

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