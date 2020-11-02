英國二度封城 內閣：不排除再度延長

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續在英國延燒，英國內閣辦公室部長 Michael Gove 表示，雖然英國政府才剛於周六 (31 日) 晚間宣布，英格蘭將採取第二次封城政策，但是如果感染率仍未明顯下降，封閉時間有可能較原訂計畫更久，甚至延至明年。

截至周日，英國累計確診病例數達到 103 萬 4914 人，在全球排名第九，在歐洲排名第三。累計死亡病例數為 4 萬 6717 人，是全歐洲疫情死亡人數最多的國家。有專家警告，在最壞的情況下，這個冬季英國累計死亡病例數可能將會超過 8 萬人。

為了防止疫情持續蔓延，英國將自 11 月 5 日 (周四) 起關閉所有非必要的商店包含餐館、酒吧、健身房，直到 12 月 2 日，但學校、大型超市將照常開放。Gove 在接受採訪時表示，封鎖措施將在該階段結束時進行審查，如果相關措施仍不足以遏制疫情的傳播，則可能會持續更長時間。

Gove 表示：「我們有四個星期的時間，在此期間，我們將追蹤進度，我們的決定將取決於數據的情況。 」當被問及是否可以將封鎖期延長到 12 月初以後時，Gove 表示：「是的」。

也強調，現在就應該立即採取防疫行動，否則英國的醫療系統負荷能力將會被疫情所擊垮。多位內閣部長們也表示，如果與新冠肺炎死亡人數和住院人數仍在持續上升，要結束封鎖將會「非常困難」。

據先前一項調查顯示，70 位經濟學家平均預期，英國經濟將在今年萎縮 9.7%，超過先前預期的 9.1%。最壞的情況下，英國經濟恐在今年萎縮 14.2%，2021 年才會成長 6.2%。