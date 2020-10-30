台廠搭上電動車成長列車

撰文：龔招健 攝影：張家禎

汽車產業正面臨百年來最大的技術革命，由燃油引擎轉向電力驅動，朝電子化、智慧化、自動化（自動駕駛）發展，轉型升級為「智慧型移動載具暨服務」，好比是裝上 4 個輪子的智慧型行動電腦平台，不再只是傳統的代步或運輸工具，具備強大資通訊產業實力的台灣不會缺席，更視之為下一個兆元產業。

全球電動車第一品牌美商 Tesla（特斯拉）引領風騷，股票市值大幅超越百年國際汽車大廠，迫使這些傳統汽車大廠不得不加速轉型，積極投入研發及推出電動車。台灣唯一的國產汽車品牌——裕隆（2201）旗下的納智捷（Luxgen），近幾年也嘗試推出少量電動車，主要是銷售給車行作為營業車使用。

不過，納智捷近年在兩岸的新車銷售不如預期，使得母公司裕隆面臨巨大財務壓力，因此當一心想投入電動車產業的全球最大電子 EMS 代工廠鴻海（2317）主動洽談合作時，雙方一拍即合，今（2020）年合資成立鴻華先進，聯手打造電動車開放平台。

電子代工龍頭鴻海攜手裕隆

加速深化布局電動車產業

鴻華先進資本額為新台幣 155.76 億元，鴻海出資 79.44 億元，持股 51%，裕隆則提供旗下華創車電的車輛技術平台與研發專利等「技術資產」作為新公司的資本，換算價值為 76.32 億元，持股 49%。

開發一款新車往往要耗資 20～30 億美元，華創車電累積研發設計 11 款汽車（主要為裕隆自有品牌納智捷）已燒掉約 800 億元，鴻海則看中華創車電的整車研發設計能力，以及裕隆的整車製造組裝能力，希望藉此合資案，讓鴻海在電動車產業的布局能早日開花結果。

10 月 16 日第一屆鴻海科技日登場，其中最大亮點就是發表跟裕隆集團合作開發的電動車開放平台、軟硬體技術規劃，以及電池、電控系統等關鍵零組件，突顯鴻海轉型投入電動車產業的強大企圖心，而且是有備而來。

熟悉汽車產業發展、長期擔任裕隆集團高階專業經理人的總統府資政林信義，在鴻海科技日開幕致詞時指出，燃油汽車發展已超過百年，各大車廠早已形成封閉的體系，電動車則在近 10～15 年才起步，電動化的趨勢改變了造車的核心技術，掌握電控、電池與半導體就能掌握市場，對於擁有強大資通訊與半導體產業的台灣而言，是個大好機會。

林信義表示，一款新車的開發費用動輒超過百億台幣，若有個團隊的供應鏈管理能力很強，又有很好的技術能打造出通用的電動車平台底盤，同時能供應關鍵零件模組，以及提供系統服務與整體解決方案，就能讓各車廠可以省時、省力、省錢地做出更好的車子。

電動車為全球兵家必爭之地

台廠不會缺席也不能遲到

不過，林信義也提醒，在全球汽車產業重組的浪潮中，電動車作為兵家必爭之地，像鴻海與裕隆這樣的聯盟運作，在 3 年內一定要做起來，時間已經不多了！

鴻海董事長劉揚偉直接呼應林信義的說法，他在鴻海科技日回答媒體詢問時強調，電動車平台及關鍵零組件模組將在 2 年內量產，最晚絕對不會超過 3 年，目標是在 2025～2027 年間，在全球電動車市場達到 10% 市占率，約 300 萬輛的規模。

勤業眾信管理顧問股份有限公司副總經理辜卓洋指出，面對電動車的成長趨勢，台灣的車用電子產值預估在 2020 年即將突破 2,700 億元，未來在電動汽車成為市場主流的過程中，台廠在供應鏈中可望扮演重要角色，但也必須加強關鍵技術開發能力，發展自身具備競爭優勢的領域。

除了鴻海集團，國內還有 25 家電子廠耕耘電動車相關商機，個股篇將重點介紹其中 4 家。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 11 月號第 158 期