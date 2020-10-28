禮來中止新冠治療實驗 抗體療法對入院患者無效

美國藥廠禮來公司 (Eli Lilly & Co)(LLY-US) 研發中的新冠肺炎 (COVID-19) 抗體藥物，由於在臨床實驗中發現對住院患者沒有療效，後續實驗也決定中斷。

消息傳出後，週二 (27 日) 禮來股價較上個交易日下跌 6.92% 或 9.80 美元，每股收在 131.90 美元。

禮來股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

根據《日本經濟新聞》週三 (28 日) 報導，禮來決定停止實驗的，是該公司與加拿大 AbCellera Biologics 所共同研發的新冠肺炎抗體藥物「LY-CoV555」。

單株抗體的「LY-CoV555」，是從新冠肺炎康復患者身上採集血液樣本，並以血液中的抗體來作為研發基礎。禮來期盼藉由這款藥物來防止新冠病毒侵入人體細胞，以防止感染或發展為重症。

美國國家衛生研究院 (NIH) 使用「LY-CoV555」對住院中的新冠肺炎患者進行實驗，日前由於安全性的疑慮而臨時中斷。由於後來發現該療法對於住院患者的症狀改善可能性低，禮來決定停止後續實驗。

不過，在針對症狀輕微至中度的初期患者所實施的其他實驗，則仍然會持續進行。

禮來在 10 月上旬時，向美國食品暨藥物管理局 (FDA) 申請「LY-CoV555」的緊急使用許可。該項申請的投藥對象，是症狀輕微至中度的新冠肺炎患者。而從這回實驗的中間結果來看，發現經過投藥之後，症狀輕微至中度的新冠肺炎患者的住院率下降。