「鬼滅之刃」票房10天突破百億日圓 創日本影史紀錄

日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」的電影版動畫，「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在日本當地創下新紀錄，票房在上映短短 10 天後就突破了百億日圓。

日本《共同社》週一 (26 日) 報導，根據電影發行公司東寶株式會社 (9602-JP) 及 Aniplex 於同 (26) 日所公布的消息，10 月 16 日上檔的「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」的日本當地票房在上映第 10 天的 10 月 25 日，已累計達到 107 億日圓，創下日本影史票房最快突破百億的紀錄。

截至目前，日本當地以最短時間突破百億日圓票房的電影，是日本動畫大師宮崎駿的 2001 年作品「神隱少女」，當時花費了 25 天時間。接下來是 2001 年的「哈利波特：神秘的魔法石」，以及新海誠導演 2016 年的動畫作品「你的名字」，都同樣以 28 天時間寫下記錄。

而不論是哪一部作品都花費了 20 多天時間，「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」卻只花了短短 10 天，大幅更新紀錄。

另外備受矚目的，則是「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」的最終票房表現。目前日本影史上最賣座的電影，是「神隱少女」所創下的 308 億日圓票房紀錄。

「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在日本上映後的前三天，就有超過 342 萬人到戲院觀賞、票房突破 46 億日圓。而根據 Aniplex 統計，日本上週六及週日 (24、25 日) 各有逾 111 萬及 115 萬名觀眾到戲院欣賞該片，票房也都超過 15 億日圓。